La Tav si fa. Conte: “Non farla costerebbe più”

Teleborsa – La Tav si dovrà fare per non pagare i costi alla Francia e gettare al vento i fondi UE. A dirlo è il premier Giuseppe Conte nel corso di una diretta Facebook in cui chiarisce la sua posizione sulla vicenda dell’Alta Velocità Torino-Lione che sta animando il governo.

“Non realizzarla costerebbe più che farla”, dichiara Conte che poi elenca i nuovi elementi di cui è necessario “tener conto nella risposta da dare all’UE entro venerdì”. Alla fine, è andata come avevamo previsto qualche mese fa, con Conte in prima linea.

“Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta”, chiarisce il premier nel confermare “l’interesse di tutti i cittadini” come centro della sua azione politica.

“In gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti come farebbe un buon padre di famiglia che deve far quadrare i conti e porsi il problema di impiegare al meglio le risorse finanziare disponibili”, continua il Presidente del Consiglio che ricorda di aver preso la decisione dopo aver studiato il dossier costi/benefici.

“Nel frattempo sono pervenuti dei fatti nuovi, elementi da considerare nella risposta che dobbiamo dare. L’UE si è detta disponibile ad aumentare lo stanziamento dal 40% al 55% e questo ridurrebbe i costi per l’Italia“, spiega Conte che poi ringrazia il ministro Danilo Toninelli per il lavoro svolto sul monitoraggio dell’opera.

Il premier prosegue, sostenendo che un’alternativa alla Tav non c’è e che fermare la Torino-Lione non farebbe gli “interessi nazionali”. Inoltre, aggiunge che la decisione del “sì”, rispetto al “no”, permetterà un risparmio di 3 miliardi di euro per l’Italia, pronti per essere spesi in altre opere.

“A queste condizioni solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale per non realizzare l’infrastruttura”, dice sempre il premier, sottolineando come “i fondi UE siano assicurati solo per la realizzazione della Tav”. “Non potremmo farne un impiego alternativo” conclude.