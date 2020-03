Conte annuncia il “lockdown” fino al 25 marzo: cosa chiude e cosa resterà aperto

editato in: da

Alle 21.45 di ieri il Premier Giuseppe Conte ha parlato in diretta Facebook annunciando una nuova stretta – in vigore fino al 25 marzo – nel contrasto al coronavirus, i cui numeri nel nostro Paese purtroppo continuano a salire.

Un discorso che fa appello alla responsabilità collettiva quello pronunciato dal Presidente del Consiglio: “Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Stiamo dando prova di essere una grande nazione”, queste le prime parole. “Al primo posto c’è la salute degli italiani”, la premessa.

Poi elenca le nuove misure: “Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili, le industrie potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che adottino protocolli di sicurezza”.

Chiusura, dunque, per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa e mercati all’aperto.

Niente serrata invece per alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e benzinai. Fuori dalla stretta autogrill e bar delle stazioni. Garantiti anche i trasporti e servizi bancari e postali e di pubblica utilità.

APERTI

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Mense e del catering continuativo su base contrattuale

Ristorazione con consegna a domicilio

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali

Servizi bancari, finanziari, assicurativi

Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

CHIUSI

Tutte le altre attività commerciali al dettaglio

I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari

Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

“Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa nient’affatto improbabile – sottolinea Conte – non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure. Non dovremo fare una corsa cieca verso il baratro. Dovremo essere lucidi e responsabili”.

ARRIVA ARCURI, NUOVO SUPERCOMMISSARIO PER L’EMERGENZA – “Nominerò un commissario straordinario, Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, che si raccorderà con Borrelli”, annuncia Conte.

CONTE: TORNEREMO AD ABBRACCIARCI – Poi un ultimo messaggio- appello: “Non è facile ma le vostre rinunce stanno offrendo un grande contributo prezioso al Paese. “Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani”.