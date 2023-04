Confronto tariffe: come trovare l’offerta migliore per luce e gas

Le tariffe dei fornitori di energia elettrica e gas possono variare notevolmente e sapersi orientare in un mare di offerte commerciali è fondamentale per capire se le proprie bollette sono in linea con quelle del mercato o se sono troppo care.

Fare un confronto tra le offerte luce e gas è il sistema migliore per trovare le tariffe più economiche sul mercato e per abbassare i costi della bolletta, ma prima ancora di mettere a confronto le tariffe è utile fare delle valutazioni preliminari sui propri consumi e sulle proprie preferenze di spesa.

Risparmia con le offerte del mercato libero più economiche

Valuta le tue esigenze e i tuoi consumi

La prima cosa da fare per trovare le migliori offerte luce e gas è fare una stima dei propri consumi e capire quali sono le proprie esigenze. Per la bolletta dell’energia elettrica, ad esempio, bisognerà tener conto della potenza di cui si ha bisogno e del tipo di uso che si fa dell’energia. Da questo punto di vista, si distinguono le utenze in utenze a uso non domestico o domestico. Queste ultime possono essere ulteriormente distinte in utenze residenziali o non residenziali.

Nel caso della bolletta del gas l’aspetto principale da tenere a mente è il tipo di utilizzo che se ne fa. Le forniture vengono divise tra:

gas per la cottura dei cibi;

gas per il riscaldamento;

gas per cottura e riscaldamento.

Una volta individuato il tipo di uso che si intende fare dell’energia elettrica e del gas si può procedere a fare una stima dei propri consumi annui. Chi ha già un’utenza attiva può ricavare il dato dei propri consumi annui consultando le bollette già pagate, mentre chi deve attivare una nuova utenza dovrà calcolare i propri consumi stimati. Tra i parametri da prendere in considerazione per fare questo calcolo ci sono la zona di residenza, che influenza i consumi del gas, il numero di persone presenti nel nucleo familiare, gli elettrodomestici presenti in casa e le dimensioni dell’abitazione.

Scopri i fornitori con le migliori tariffe luce e gas

Individua il tipo di tariffa che fa al caso tuo

Quando si ha bisogno di attivare un’utenza luce e gas si può scegliere se rivolgersi al fornitore del mercato a maggior tutela oppure se aderire all’offerta di uno dei fornitori del mercato libero. Nel primo caso al contratto verrà applicata una tariffa fissa stabilita dall’ARERA e che viene aggiornata ogni tre mesi.

I tipi di offerte presenti sul mercato libero sono le più varie. Si può scegliere di attivare un’offerta con una tariffa fissa, stabilita generalmente per un periodo di 12 o 24 mesi, oppure se attivare un contratto con una tariffa indicizzata, legata solitamente all’andamento del PUN, Alcuni fornitori permettono anche di pagare una bolletta di importo fisso, ideale per chi vuole avere una spesa costante durante l’anno.

Chi ha in casa sia un’utenza per l’energia elettrica sia per il gas può valutare anche le cosiddette offerte dual fuel. In questo caso si attiva un contratto di fornitura per la luce e per il gas con lo stesso fornitore e si riceve un’unica bolletta, che sintetizza i costi per entrambe le utenze.

Prima di decidere quale tariffa attivare è bene valutare i pro e i contro di ognuna di queste soluzioni e capire qual è l’offerta che si adatta di più alle proprie necessità.

Trova la soluzione che ti fa risparmiare di più

Fai un confronto tra le offerte luce e gas e attiva la più conveniente

Una volta chiarito di che tipo di tariffa si ha bisogno, si può passare a fare un confronto delle offerte luce e gas. I prezzi praticati dai vari fornitori sul mercato possono variare anche in maniera notevole ed è solo tramite una comparazione mirata che è possibile trovare l’offerta più conveniente.

Per velocizzare il lavoro si può fare affidamento sul comparatore luce e gas di SOStariffe.it. Inserendo una stima dei propri consumi, il comparatore fa un elenco delle migliori offerte presenti sul mercato libero dell’energia e del gas. Attraverso il confronto tra i costi mensili stimati ci si può fare un’idea delle spese che si devono sostenere per luce e gas e capire qual è l’offerta che garantisce il maggior risparmio.

Chi ha già un’offerta attiva potrebbe trovare conveniente cambiare fornitore e approfittare di prezzi più bassi. In questo caso bisogna ricordare che il cambio fornitore è gratuito e non comporta interruzioni nel servizio. A occuparsi della parte burocratica è il nuovo fornitore, a cui spetta presentare la richiesta al vecchio fornitore per completare il passaggio dell’utenza.