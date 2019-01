Comprare casa a 1 euro? A Sambuca di Sicilia si può (ma a una condizione)

editato in: da

Diventare proprietari di una casa spendendo solo 1 euro. Sembra impossibile, invece può diventare realtà a Sambuca, in Sicilia. La cittadina in provincia di Agrigento, che nel 2016 era stata eletta borgo più bello d’Italia, offre una possibilità imperdibile agli aspiranti acquirenti: si potranno acquistare case nel centro storico del paese o nel quartiere arabo spendendo la simbolica cifra di un euro.

A patto di versare un deposito cauzionale di 5mila euro e impegnarsi a ristrutturare entro tre anni le dimore (che vanno dai 40 ai 150 metri quadri), per lavori il cui costo dovrà partire dai 15mila euro.

Una volta completati i lavori, il deposito sarà restituito.

Il vicesindaco Cacioppo rassicura: “Gli acquirenti non saranno delusi. Il nostro territorio è un paradiso terrestre. Siamo situati all’interno di una riserva naturale, ricca di storia. Siamo circondati da splendide spiagge, boschi e montagne. Si tratta di posti silenziosi e tranquilli, di un rifugio idilliaco”.

Il progetto “case a un euro” è stato lanciato dal Comune lo scorso aprile con lo scopo di rilanciare l’economia del paese, ripopolando il centro storico e aumentando la popolazione residente. Ma è solo negli ultimi giorni che ha guadagnato spazio in telegiornali e quotidiani. Ed è grazie soprattutto al servizio fatto dalla CNN, Italian Town of Sambucain Sicily sells homes for a dollar, che il paese dell’Agrigentino è diventato famoso a livello internazionale. Tanti americani sono rimasti affascinati e moltissime sono state le mail, circa 40mila secondo i dati della CNN, giunte al Comune da più parti del mondo per aggiudicarsi questa imperdibile opportunità.