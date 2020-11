Commercio, mega blocco in Asia: Cina firma accordo “monstre” con 14 Paesi

editato in: da

Bloomberg lo ha definito il “più grande” accordo commerciale al mondo, annunciato dai leader di 15 Paesi asiatici, capitanati dalla Cina che si tira dentro, però, colossi come Giappone e Corea del Sud.

Numeri monstre per il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), il patto di libero scambio più grande al mondo che rappresenterà il 30% dell’economia e della popolazione globale e raggiungerà 2,2 miliardi di consumatori.

Proposto per la prima volta nel 2012, l’accordo, è stato siglato a margine di un summit ASEAN online in cui i leader asiatici affrontavano le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e i piani per una ripresa economica post-pandemica. I Paesi firmatari sono Cina, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Giappone più i dieci Paesi ASEAN: Brunei, Laos, Myanmar, Malesia, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Singapore, Filippine, Indonesia. Assente l’India, per timori di un aumento del suo deficit commerciale con la Cina, che potrebbe però decidere di entrare in seguito.

Entrerà ufficialmente in vigore quando tutti i partecipanti lo avranno ratificato e punta ad abbassare progressivamente le tariffe in molti settori. Comprende 20 capitoli di regole che coprono dal commercio di beni, investimenti e commercio elettronico alla proprietà intellettuale e agli appalti pubblici.

Anche l’India avrebbe dovuto far parte della partita, salvo poi ritirarsi nel 2019 dalle discussioni per timore di soffrire troppo il deficit commerciale verso la Cina; non è detto, però, che a stretto giro non ritorni sui suoi passi in futuro.

L’intesa, che arriva nel mezzo della ripresa post pandemia, è, proprio per questo, considerata una pietra miliare per la regione: “La firma del Rcep non è solo un traguardo epocale nella cooperazione nell’Asia orientale, ma è anche una vittoria del multilateralismo e del libero scambio”, questo il commento del premier cinese Li Keqiang.

Buone notizie, anche per l’economia giapponese che registra una forte crescita nel 3° trimestre dell’anno. Secondo i dati diffusi dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo ha mostrato un incremento del 5% su trimestre, superiore alle stime analisti, e dopo il -8,2% del trimestre precedente.