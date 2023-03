Come utilizzare al meglio la carta di credito per accumulare punti e ricompense

Pagare i propri acquisti con una carta di credito può essere vantaggioso non solo perché si può pagare anche se non si hanno soldi sul conto rinviando la spesa al mese successivo, ma anche perché in alcuni casi la persona titolare della carta può accumulare punti da riscattare per ottenere premi di vario genere.

Esistono diversi tipi di programmi fedeltà e riuscire a scegliere quello più adatto alle proprie abitudini è essenziale per ottenere il massimo dalla propria carta di credito.

Come funzionano i programmi fedeltà delle carte di credito

Spesso quando si sottoscrive una carta di credito si partecipa automaticamente a un programma fedeltà che mette in palio vari premi e vantaggi esclusivi. Il meccanismo di funzionamento di questi programmi può variare di volta in volta, ma in genere si accumulano punti in base a quanti acquisti vengono fatti con la carta. Al raggiungimento di una certa soglia di punti si possono riscattare oggetti, servizi o esperienze di vario genere.

Tra i premi che è possibile ottenere partecipando ai più comuni programmi fedeltà delle carte di credito ci sono:

beni e servizi proposti da aziende partner della società emittente della carta;

gift card;

sconti sul saldo da rimborsare;

viaggi;

esperienze come concerti, partecipazione a eventi esclusivi, ecc.

Cosa fare per sfruttare al massimo le ricompense e i premi offerti

Per ottenere il massimo e sfruttare al meglio i vantaggi offerti dal programma fedeltà a cui si partecipa è importante studiare con attenzione il regolamento, in modo da conoscere le norme che regolano l’accumulo e l’utilizzo dei punti.

Solitamente si raccolgono punti utilizzando la carta di credito per i propri acquisti: si può accumulare, ad esempio, 1 punto per ogni euro speso. A volte potrebbero esserci delle promozioni che permettono di accumulare più punti per le spese fatte in un determinato periodo di tempo oppure in determinati punti vendita. Utilizzare la carta il più possibile e mantenersi aggiornati sulle iniziative in programma è molto utile per non perdere l’occasione di velocizzare la raccolta punti e ottenere premi più consistenti.

Verificare il meccanismo di funzionamento del programma fedeltà è molto utile anche per sapere se c’è una data di scadenza entro la quale i punti vanno utilizzati oppure se si può continuare ad accumulare punti fino a raggiungere il proprio obiettivo.

Tenere in considerazione i premi e le ricompense offerti dai programmi fedeltà può diventare un importante criterio anche per scegliere quale carta di credito richiedere. A parità di condizioni economiche è più conveniente scegliere una carta di credito che offre la partecipazione gratuita a un programma fedeltà con premi interessanti rispetto a una carta che non lo prevede.

Se desideri sfruttare la tua carta di credito per trasformare le tue spese in premi e ricompense puoi prendere in considerazione una delle carte collegate a un programma fedeltà.

Molte delle carte American Express, ad esempio, permettono di partecipare al programma gratuito Club Membership Rewards. Ogni acquisto si trasforma in punti che possono essere usati per ottenere uno dei premi del ricco catalogo. Si può scegliere tra viaggi, voucher e gift card oppure sostenere progetti di solidarietà.

Le carte di credito Nexi permettono invece di partecipare al programma #Iosì, disponibile in versione Start o Plus. Il programma ogni mese mette a disposizione, tra le altre cose, sconti, gift card e vantaggi riservati. Partecipare al programma costa 3,60 euro all’anno per la versione Start e 19,50 euro all’anno per la versione Plus.

Altre opzioni da valutare con attenzione sono le carte di credito American Express, BNL e Hello!Bank che permettono di partecipare al programma PAYBACK. Il programma consente di raccogliere punti non solo attraverso l’uso di una carta di credito, ma anche facendo acquisti in tanti diversi punti vendita online e fisici e si possono convertire i punti per ottenere sconti, voucher o uno degli articoli inseriti nel catalogo.

Per individuare la carta di credito più adatta alle tue necessità utilizza il comparatore di SOStariffe.it. Per ogni carta potrai farti un’idea precisa dei costi e dei vantaggi e scegliere la soluzione perfetta per te.