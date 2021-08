Come trovare il migliore conto corrente aziendale online

editato in: da

Aprire un conto corrente aziendale online rappresenta una possibilità alla quale conviene non rinunciare sia nel caso si abbia un’azienda in quello in cui si sia liberi professionisti e si porti avanti un’attività in autonomia.

Si tratta, infatti, di una particolare tipologia di conto corrente – nota anche come conto business – attraverso la quale sarà possibile gestire al meglio la propria attività aziendale, ottimizzando il proprio tempo e la pianificazione quotidiana.

Come si individua il miglior conto corrente aziendale online? Lo strumento della comparazione rappresenta, senza dubbio, un’ottima soluzione. Un’analisi delle offerte più interessanti del momento ha permesso di individuare due conti correnti di tipo business.

Si tratta del conto corrente N26 business e del conto corrente aziendale online Qonto: esaminiamo più nel dettaglio quali sono i principali vantaggi ai quali si potrà avere accesso scegliendo di sottoscriverne uno.

Confronta i migliori conti correnti aziendali online

Il conto corrente business N26

N26 è una digital bank con la quale sarà possibile diverse tipologie di conto business, ognuna delle quali avrà un costo differente e, di conseguenza, qualche funzionalità in più.

In particolare, si tratta:

del conto N26 Business Standard , che è un conto corrente gratuito a zero spese;

del conto corrente N26 Business Smart , che ha un costo di 4,90 euro al mese;

del conto N26 Business You, disponibile al costo di 9,90 euro al mese.

I conti correnti in questione permetteranno di ricevere una carta di debito virtuale, accettata in tutto il mondo, che include:

i pagamenti contactless con tecnologia NFC;

i pagamenti da mobile;

una carta aggiuntiva.

In merito al conto corrente, la sua convenienza deriva dal fatto che può essere gestito interamente da mobile, grazie alla comoda applicazione, che prevede lo 0,1% di cashback per gli acquisti effettuati con carta e che i pagamenti all’estero saranno gratuiti in qualsiasi valuta (non saranno dunque applicate delle commissioni aggiuntive).

Nel caso del piano Business You, saranno previsti anche:

i prelievi gratis in tutto il mondo e con qualsiasi valuta;

la copertura delle spese mediche;

la copertura viaggi, sia in caso di annullamento, sia in caso di imprevisti legati al covid-19;

l’assicurazione sui voli in caso di ritardo;

l’assicurazione sul bagaglio in caso di ritardo o di annullamento;

l’assicurazione in mobilità;

la polizza sport invernali.

Il conto corrente aziendale Qonto

Il conto Qonto rappresenta un’ottima soluzione per semplificare la quotidianità finanziaria e la contabilità della propria impresa. Grazie alla sua interfaccia semplice e veloce, può essere aperto online in pochissimi passaggi e gestito in qualsiasi momento, sia da web, sia da mobile.

Il conto corrente aziendale Qonto permetterà di:

pagare con carta;

effettuare e ricevere bonifici;

attivare la domiciliazione diretta;

compilare gli F24 online e pagarli in pochi clic.

Una delle possibilità offerte alle aziende che scelgono di affidarsi al Qonto è rappresentata dalle carte nominative che possono essere affidate a ogni membro del team. Così facendo sarà possibile da un lato impostare limiti di pagamento e prelievo, in modo tale da poter controllare la loro attività, mentre dall’altro si potrà ottimizzare il lavoro di squadra.

La contabilità potrà, inoltre, essere gestita in pochi clic. Sarà sufficiente scattare una foto alle ricevute, esportare le transazioni e importarle sul proprio software contabile, allocare budget specifici, aprendo un conto dedicato per ogni membro del proprio team.

Il conto corrente aziendale Qonto si caratterizza per i seguenti 3 aggettivi:

è semplice e permette di facilitare non solo la contabilità, ma anche le attività finanziarie di ogni giorno e i pagamenti;

è efficiente , in quanto permetterà di eliminare le ricevute cartacee attraverso la loro digitalizzazione;

è flessibile: sarà infatti possibile scegliere il piano, le carte e gli strumenti di pagamento che si adattano meglio alle proprie esigenze.

Qonto permette anche di automatizzare la classificazione dei pagamenti, attraverso l’utilizzo di tag personalizzati, che permettono di monitorare in modo più rapido i propri pagamenti, di inviare dei promemoria al proprio team con un clic, di inoltrare in modo automatico i giustificativi.

La piattaforma offre anche una periodo di prova gratuita. Basterà cliccare sull’apposito pulsante, selezionare Italia e scegliere se si vorrà aprire un conto destinato:

a un libero professionista;

a PMI e startup.

Si dovrà dunque inserire il proprio indirizzo email e cliccare su conferma: la mail dovrà poi essere utilizzata per accedere alla app di Qonto.

Per quanto riguarda i costi da sostenere. ci sono 3 differenti tipologie di piano:

il conto Basic è disponibile a 9 euro al mese (IVA esclusa);

il conto Smart è disponibile a 19 euro al mese (IVA esclusa);

il conto Premium è disponibile al costo di 39 euro al mese (IVA esclusa).