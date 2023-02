Come scegliere la carta di credito giusta per le tue esigenze

Fonte: 123rf.com

La gamma delle carte di credito disponibili sul mercato è così vasta che tutti possono trovare la soluzione che risponde perfettamente alle proprie esigenze. Quando si sceglie una nuova carta di credito è importante tener conto di tanti diversi fattori, dai costi legati all’emissione e alla gestione della carta fino ad arrivare ai servizi a cui la carta dà accesso.

Prima ancora di valutare i pro e i conto di ogni prodotto, vale la pena mettere a fuoco quali sono gli usi che si fanno della carta e quali sono i bisogni a cui deve rispondere.

Quale tipo di carta di credito scegliere

La prima cosa da valutare quando si sta considerando l’idea di sottoscrivere una carta di credito è il tipo di carta di cui si ha bisogno. La distinzione è tra:

carte di credito a saldo , in cui le spese effettuate durante il mese vengono addebitate in un’unica soluzione, solitamente durante i primi giorni del mese successivo;

, in cui le spese effettuate durante il mese vengono addebitate in un’unica soluzione, solitamente durante i primi giorni del mese successivo; carte di credito revolving, che consentono di rimborsare quanto speso pagando delle rate mensili.

Le carte di credito a saldo sono le più diffuse e comuni e vengono scelte di solito anche perché risultano più economiche rispetto alle carte di credito revolving. A parità di costi di emissione e di commissioni, infatti, quando si usa una carta revolving è necessario pagare alla banca una quota di interessi calcolata sulle somme spese.

Anche all’interno delle carte di credito a saldo si può distinguere tra carte standard e carte premium, a seconda del livello di servizi a cui le carte danno accesso.

Uno degli aspetti più importanti che bisogna valutare quando si sceglie una carta di credito è il circuito di pagamento a cui la carta fa riferimento. I circuiti internazionali più noti e accettati in quasi tutto il mondo sono Visa, Mastercard e American Express, ma è possibile sottoscrivere anche carte Diners.

Analizza i servizi inclusi

Le carte di credito standard hanno funzionalità limitate: si possono usare per fare acquisti online e in negozio rinviando al mese successivo l’addebito sul conto e, a determinate condizioni, permettono di ottenere un anticipo di contanti. Il limite di utilizzo di queste carte di credito è fissato dalle banche tenendo conto del reddito del richiedente e in genere è di livello medio-basso.

Le carte di credito premium, invece, includono diversi servizi extra e offrono vantaggi aggiuntivi per i sottoscrittori. Questo tipo di carta viene offerto generalmente a chi ha un reddito elevato e prevede anche un plafond mensile piuttosto alto, in alcuni casi perfino illimitato. La lista dei servizi offerti da questo tipo di carta varia da banca a banca, ma spesso sono inclusi una copertura assicurativa per i viaggi, la possibilità di accedere a migliaia di lounge aeroportuali in tutto il mondo e un servizio di concierge.

Molte carte di credito permettono di aderire a un programma fedeltà che, in base ai punti accumulati a seguito delle spese fatte con la carta, dà diritto a ottenere prodotti, sconti o altri tipi di vantaggi. Alcune carte di credito sono associate anche a programmi di cashback e riconoscono il rimborso di una certa quota di acquisti fatti durante l’anno.

Fai attenzione ai costi di gestione della carta

Mentre le banche offrono quasi sempre gratuitamente ai propri clienti le carte bancomat, nel caso delle carte di credito solitamente prevedono un canone annuale e, in alcuni casi, un costo di emissione. L’importo del canone varia a seconda della numerosità e del tipo di servizi inclusi e, in alcuni casi, viene azzerato per il periodo iniziale o se si supera una certa soglia di spesa annua.

Ai costi fissi di gestione vanno poi aggiunti i costi variabili. Vanno considerate le commissioni richieste per gli anticipi di contante, solitamente molto più alte rispetto a quelle richieste quando si usa un bancomat, le spese per il duplicato della carta o gli eventuali interessi richiesti sulle somme da rimborsare.

Per trovare la carta di credito più adatta alle proprie esigenze è di grande aiuto utilizzare un comparatore apposito. Basta indicare una stima del proprio limite di spesa annuale per avere una panoramica delle migliori offerte a disposizione. Per ciascuna è possibile valutare pro e contro e procedere con l’attivazione direttamente online.