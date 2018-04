Come risparmiare senza fare sacrifici: cinque consigli

editato in: da

In Italia è radicata la convinzione per cui spendere di meno e risparmiare di più sia il segreto per avere una giusta tranquillità finanziaria. Mettere da parte un gruzzoletto è desiderio di molti, se non di tutti, ma spesso risparmiare si rivela impresa assai ardua. Farlo è difficile, presuppone dei sacrifici e un’organizzazione che può sembrare complicata. Per questo gli esperti in finanza, economia e risparmio di Money.it hanno elaborato 5 consigli utili per comprendere come risparmiare migliorando le condizioni delle proprie finanze.

1. Pensare al costo del prodotto desiderato in termini di ore lavorate aiuta a comprendere meglio il valore reale della spesa. Se si guadagnano 10 euro all’ora, una borsa da 50 euro vale davvero 5 ore passate a lavoro per guadagnare quell’importo?

2. Conservare gli scontrini di tutte le spese effettuate in un mese è un ottimo modo per comprendere quanti soldi vengono buttati e su quali categorie di spesa è possibile risparmiare.

3. Per limitare le spese, un buon metodo è conservare il proprio budget mensile in diverse buste da lettera, una per ogni categoria (spesa alimentare, bollette, tempo libero, ecc), e costringersi a utilizzare solo il denaro precedentemente previsto senza eccezioni.

4. Custodire i propri risparmi in un conto che possa fruttare un interesse, anche se piccolo, permette non solo di risparmiare, ma anche di guadagnare nel lungo termine.

5. Automatizzare i risparmi rende più facile il processo. Un esempio su tutti riguarda il risparmio tramite fondo pensione: il dipendente può prevedere il versamento di una quota della busta paga ogni mese, un processo che viene eseguito direttamente dal datore di lavoro.

In collaborazione con Adnkronos

