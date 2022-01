Come riconoscere il miglior fornitore luce e gas per la propria casa

Le offerte luce e gas sono state segnate da un incremento senza eguali: i nuovi prezzi, bloccati nel mercato tutelato fino a marzo 2022, hanno colpito in modo diretto le famiglie e gli interventi promossi del Governo non sono comunque stati abbastanza.

Nonostante l’eliminazione degli oneri di sistema, i bonus sociali luce e gas e lo stanziamento di 5,5 miliardi di euro per il primo trimestre 2022 (come si legge sul comunicato stampa n. 57 del 21 gennaio 2022), i nuovi costi sono comunque un salasso.

Una delle migliori opzioni per riuscire a risparmiare sulla bolletta delle luce e del gas consiste nel passare al mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale: come si riconosce il miglior fornitore? Qual è quello più conveniente? Ecco cosa sapere in merito e riuscire a contrastare i rincari della maggior tutela.

Come trovare il fornitore luce e gas più conveniente

Il metodo più semplice per riuscire a individuare il fornitore luce e gas del mercato libero che conviene di più è rappresentato dall’analisi comparativa tra le offerte, tramite l’utilizzo di un comparatore.

In questo modo, non solo si potrà risparmiare tempo prezioso, in quanto le offerte saranno presentate in un’unica pagina di comparazione, ma si potrà anche capire quanto si potrà mettere da parte rispetto al prezzo della Maggior Tutela.

Nel valutare le diverse offerte luce e gas disponibili, è bene sapere che:

in un periodo storico caratterizzato da aumenti costanti, la soluzione più conveniente è la scelta di una promozione con prezzo bloccato per almeno 12 mesi;

attivando una tariffa dual fuel, ovvero luce e gas con lo stesso fornitore, si potranno ottenere degli sconti extra e, in generale, si riuscirà a risparmiare di più.

Vediamo di seguito qual è la procedura che permette di individuare le offerte luce e gas con le quali si può ottimizzare i costi in bolletta in questo momento: si ricorda che il passaggio al mercato libero è gratuito, non prevede l’interruzione della fornitura, né la sostituzione del contatore.

Le migliori offerte luce

Uno dei tool che si possono utilizzare per scoprire qual è l’offerta luce più conveniente, è il comparatore di SOStariffe.it, con il quale si potranno effettuare delle simulazioni e conoscere quanto ogni singola tariffa sia più economica, in un anno, rispetto al mercato tutelato.

Per esempio, inserendo nel comparatore i dati relativi al consumo di 2 persone che utilizzano con costanza forno, lavatrice, scaldabagno e frigorifero, le offerte più economiche sono quelle di:

A2A , con la promozione Click Luce, che prevede tariffa monoraria, prezzo bloccato, la bolletta elettronica, la gestione totale via web e un risparmio annuo garantito fino a 746 euro;

Iberdrola , che propone la promozione EcoClick Special, la quale prevede tariffa monoraria, prezzo bloccato per 24 mesi, uno sconto in bolletta di 50 euro, uno sconto sulla materia prima energia del 5% in caso di attivazione di Tutto Fare Luce, e un risparmio annuo garantito fino a 745 euro;

NeN , con la promozione NeNvenuto Luce, che prevede tariffa monoraria, prezzo bloccato per 36 mesi, come se fosse un vero e proprio abbonamento, l’energia green al 100% e un risparmio annuo garantito fino a 673 euro;

Eni gas e Luce, la promozione Link, che prevede tariffa monoraria, prezzo bloccato, uno sconto del 10% nel caso di attivazione di RID e bolletta elettronica, il servizio Genius e un risparmio annuo garantito fino a 671 euro.

Le migliori offerte gas

Allo stesso modo, sarà possibile effettuare una simulazione sulle offerte gas, inserendo dati relativi al proprio nucleo familiare, alla grandezza della casa in cui si abita e a come si utilizza il gas.

Per una famiglia di 3 persone, che vive in una casa di 80 metri quadri e utilizza il gas per acqua calda, cottura e riscaldamento, una delle migliori offerte gas è A2A Click Gas, che potrà essere attivata in modalità Dual Fuel con la corrispettiva offerta luce e permetterà di risparmiare fino a 547 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Risultano molto convenienti anche le tariffe di:

NeN, con la promozione NeNvenuto Gas, sottoscrivibile in modalità dual fuel e con la quale risparmiare fino a 518 euro all’anno, ricevendo anche uno sconto di 48 euro per fornitura; Eni gas e luce, con la tariffa Link gas, per risparmiare fino a 398 euro all’anno; Iberdrola, con la promozione EcoClick Special Gas, che prevede tariffa monoraria, prezzo bloccato per 24 mesi, uno sconto di 50 euro in bolletta e il 5% sulla materia prima gas se si attiva Tutto fare gas, oltre che un risparmio annuo garantito fino a 388 euro.