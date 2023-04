Come proteggere la tua carta di credito dalle frodi online

Erroneamente si pensa che a rischiare di incappare in qualche frode online siano solo le persone meno abituate alla tecnologia. In realtà nessuno è al riparo da una potenziale frode online, anche considerando che i sistemi architettati da hacker e truffatori per rubare i dati delle carte di credito e le identità dei titolari sono sempre più sofisticati.

Comportarsi in modo prudente quando si fanno acquisti online e sfruttare tutti i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla propria banca riduce di molto i rischi. Vediamo nel dettaglio cosa è meglio fare per tutelarsi e per proteggere la propria carta di credito.

Come comportarsi quando si acquista online usando una carta di credito

La prima regola da seguire quando si fa un acquisto online e si decide di pagare con la propria carta di credito è quella di verificare l’attendibilità del sito sul quale si sta navigando.

Verificare che sia attivo il protocollo HTTPS, controllare che ci siano delle informazioni di contatto (e che siano veritiere) e cercare se ci sono recensioni indipendenti che confermano l’affidabilità del venditore sono tutti controlli che si possono fare in pochi secondi e aiutano a chiarire i propri dubbi.

Altrettanto utile è la verifica che il sito adotti un sistema di protezione 3D Secure per i pagamenti elettronici. Questo sistema autorizza l’addebito della carta solo se la persona titolare conferma il pagamento digitando un codice temporaneo che viene inviato tramite SMS.

Le cose da fare per proteggersi in fase di pagamento

Il momento del pagamento è quello più delicato ed è in questa fase che spesso si consumano le frodi online. Il sistema migliore per proteggersi e per non esporre i dati della propria carta di credito prevede l’utilizzo di una carta usa e getta. Alcune banche danno ai titolari di una carta di credito la possibilità di creare delle carte usa e getta che possono essere attivate esattamente per l’importo di cui si ha bisogno e che possono essere usate solo per un acquisto. In questo modo non c’è bisogno di condividere il numero e il codice di sicurezza della carta principale e si può concludere l’acquisto in modo sicuro.

Se non si ha la possibilità di usare una carta usa e getta è comunque consigliabile attivare un sistema di autenticazione a due fattori. In questo modo ogni tentativo di utilizzo della carta deve essere confermato e autorizzato dal titolare. In caso di frode è possibile intervenire tempestivamente bloccando la carta e avvisando la banca.

Anche usare password efficaci per l’accesso al proprio conto bancario è una strategia che aumenta la sicurezza dei propri dati e riduce il rischio che qualche truffatore possa entrarvi in possesso.

Per aumentare la sicurezza della propria clientela, le banche migliorano continuamente i sistemi di protezione adottati. Scegliere una carta di credito che richiede l’utilizzo del riconoscimento facciale o dell’impronta digitale per autorizzare il pagamento, ad esempio, riduce di molto il rischio di furto di identità.

Ci sono diverse altre strategie che si possono adottare per utilizzare le proprie carte di credito in modo sicuro. Ad esempio, si possono stabilire dei limiti all’importo massimo delle transazioni o fissare un tetto alla spesa quotidiana. In questo modo, in caso di furto della carta, non ci si ritroverebbe con il conto svuotato.

Anche attivare il servizio di notifica tramite SMS per tutti i movimenti della carta e controllare regolarmente l’estratto conto è molto utile per verificare se ci sono state operazioni anomale o se ci sono movimenti che non si riconoscono.

Ad ogni modo, le società che emettono le carte di credito offrono alla clientela una copertura assicurativa che interviene nel caso in cui si sia vittima di frodi e provvede al rimborso delle somme che sono state rubate.

Utilizzando un comparatore gratuito di carte di credito è possibile controllare rapidamente quali sono le soluzioni di mercato più convenienti e quali sono le opzioni più sicure. Il servizio fornito da SOStariffe.it, ad esempio, permette di mettere a confronto più carte, evidenziando per ciascuna sia la convenienza sul piano economico sia quella relativa ai servizi inclusi nel prezzo.