Come pagare le bollette online e migliori offerte con fattura web

La bolletta online rappresenta uno dei principali vantaggi della modernità ed è molto apprezzata non solo dagli utenti, ma anche dalle aziende con un’impronta green.

La bolletta elettronica permette, infatti, di risparmiare sul costo della carta e su quello della spedizione: può, infatti, essere ricevuta dai vari consumatori direttamente via mail, oppure è visionabile nella propria area clienti, dal sito ufficiale dell’azienda o dall’app.

Sono diversi i fornitori che operano nel mercato libero che hanno puntato non solo sulla bolletta elettronica, ma soprattutto sulla domiciliazione bancaria delle fatture luce e gas, soluzione pratica e conveniente, che rende automatici i pagamenti e che permette di avere accesso a degli sconti esclusivi.

Vediamo di seguito quali sono i fornitori luce e gas del mercato libero che permettono di risparmiare di più anche grazie alla bolletta online: quelli elencati di seguito sono stati individuati con il comparatore di offerte di SOStariffe.it.

Confronta le migliori offerte luce e gas del mercato libero

Sorgenia Next Energy Luce Dual

Sorgenia propone una delle migliori tariffe dual fuel del momento, ovvero una promozione che prevede l’attivazione simultanea di un’offerta sia sulla componente luce, sia sulla componente gas.

La tariffa proposta è di tipo monorario, quindi con prezzo fisso tutti i giorni a qualsiasi ora, ed è prevista la ricezione di un buono Amazon da 100 euro nel momento in cui si sottoscrive la promozione.

La gestione delle bollette è 100% digitale: si avrà la possibilità di occuparsene dall’area clienti del sito web ufficiale di Sorgenia, oppure direttamente dall’applicazione dedicata, dalla quale sarà anche possibile monitorare i propri consumi.

Scopri le migliori offerte luce e gas del mercato libero

Le proposte con bolletta online del fornitore Engie

Engie propone diverse soluzioni che prevedono la bolletta elettronica e con le quali è possibile risparmiare, al momento, più di 300 euro all’anno rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela.

In particolare, si segnalano:

Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi, la quale prevede una tariffa monoraria, il prezzo bloccato per 12 mesi e la possibilità di ricevere buoni fino a 300 euro, grazie al programma Porta gli amici in Engie; Green Home x The Fork Luce, con la quale si riceverà una gift card The Fork del valore di 25 euro; Surfing Luce e Gas, che prevede una tariffa di tipo triorario, permette di pagare l’energia come se il prezzo fosse all’ingrosso e di risparmiare più di 200 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela.

Scopri di più sulle offerte con bolletta elettronica di Engie

A2A Click luce e gas

A2A propone un’esclusiva via web che si caratterizza per la presenza della bolletta elettronica e:

un risparmio superiore ai 300 euro all’anno rispetto al prezzo fissato nel mercato tutelato;

una tariffa di tipo monorario e il prezzo bloccato.

L’attivazione di una promozione con prezzo bloccato è un fattore da non sottovalutare: il mercato attuale è infatti in balia degli aumenti del costo della materia prima luce e gas, quindi il prezzo bloccato rappresenta una delle migliori tutele possibili.

A questa, si aggiunge anche il vantaggio di ottenere sconti ulteriori nel caso di attivazione di una promozione di tipo Dual Fuel, che permette di accedere a costi più bassi rispetto a quelli che si dovrebbero sostenere nel caso di attivazione luce e gas con due fornitori diversi.

Scopri i vantaggi ai quali puoi accedere passando al mercato libero

E.ON ValoreMercato Luce

Una promozione che consente di ottenere uno sconto fino a 18 euro nel caso di bolletta smart e di addebito diretto sul conto corrente è E.ON Valore Mercato Luce.

Si tratta di una tariffa di tipo triorario, quindi con tre differenti fasce di prezzo, e che prevede anche altre tipologie di sconti, come per esempio:

fino al 15% di sconto in bolletta dell’importo speso su Amazon;

la possibilità di ricevere fino a 480 euro di sconto in bolletta grazie al programma Porta un amico in E.ON.

Si potranno inoltre risparmiare fino a 270 euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Le proposte di Enel e di Eni gas e luce

Anche gli operatori presenti da più tempo in commercio prevedono la possibilità di pagare la bolletta direttamente online. Per esempio, Enel propone la promozione E-light, che si caratterizza per:

la bolletta elettronica;

il prezzo bloccato e la tariffa monoraria;

il servizio fedeltà enelpremia WOW e il servizio notifiche SMS.

Con Link di Eni gas e luce, invece, si avrà diritto:

a una tariffa di tipo monorario e con prezzo bloccato;

alla possibilità di accedere a uno sconto pari al 10% nel caso di attivazione della bolletta elettronica e della domiciliazione diretta delle fatture sul proprio conto corrente.