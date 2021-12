Come pagare i regali di Natale online in sicurezza: le migliori carte di pagamento

Il Natale 2021 è sempre più vicino e, con esso, anche la possibilità di comparare i regali di Natale online, effettuando acquisti con carta di pagamento, quali carte di credito o carta prepagate.

Quali sono le migliori soluzioni (sicure ed economiche, oltre che facili da utilizzare) quando si effettua un pagamento online? A cosa bisogna prestare attenzione? Intanto, è bene sapere che non sono solitamente applicate delle commissioni quando si fanno dei pagamenti online.

Tra le tante possibilità disponibili in commercio, si annoverano la carta di credito, la carta conto con IBAN e la carta prepagata. Vediamone tre diverse proposte che si potranno prendere in considerazione e attivare direttamente online.

In generale, nel momento in cui si effettua un acquisto online, si consiglia sempre di fare attenzione alla sicurezza del sito che si sta utilizzando: comprare su e-commerce sconosciuti o in lingua straniera (a meno che non la si conosca benissimo) dovrebbe essere evitato.

Confronta le migliori carta di pagamento disponibili online

Carta MasterCard N26: quali sono i vantaggi

L’apertura di un conto corrente online gratuito con N26 permette di poter disporre di una carta di pagamento MasterCard, che viene accettata in tutto il mondo. Si potrà scegliere tra diverse colorazioni e collegare subito la carta allo smartphone in modo tale da abilitare i pagamenti da mobile.

Tale carta di pagamento potrà essere utilizzata in qualsiasi momento, sia per i pagamenti fisici, sia per quelli online o tramite l’utilizzo dell’applicazione dedicata. Viene accettata non solo in tutto il mondo, ma consente anche di pagare in qualsiasi altra valuta senza dover applicare delle commissioni.

Per i clienti che hanno un conto N26 You o N26 Metal, inoltre, non saranno previste commissioni neanche sui prelievi in valuta estera, che di solito sono molto elevati, soprattutto fuori dall’area euro.

Tra i vantaggi di questa carta di pagamento, si possono annoverare:

il fatto che tutti i pagamenti online siano protetti dal protocollo 3D Secure , che permette di avere un livello di protezione aggiuntivo, con il quale viene garantito il massimo della sicurezza;

la tecnologia NFC integrata , con la quale si potrà pagare in modalità contactless nei negozi, online e tramite app;

le notifiche push in tempo reale , che permettono di tenere sotto controllo tutti i movimenti della propria carta e di rendersi conto se qualcuno ne stia facendo un utilizzo indebito;

la protezione sui depositi, in quanto N26 è dotata di licenzia bancaria e il proprio conto corrente sarà protetto fino a 100.000 euro dal Fondo tedesco di tutela dei depositi.

Carta conto Hype

Hype permette di avere, in un’unica soluzione, un conto, una carta e un’app, attraverso la quale sarà possibile gestire i primi due. Attivando il conto Hype, si avrà a propria disposizione una carta con coordinate IBAN, che si caratterizza per:

i prelievi presso gli ATM gratuiti;

i bonifici istantanei;

la ricarica in contanti presso bar, edicole, tabacchi e supermercati

il cashback online e nei negozi;

prestiti fino a 25.000 euro;

assicurazioni veicoli e smartphone

HYPE Club per sbloccare Gift Card.

A proposito della carta associata al conto Hype, che potrà essere utilizzata in tutto il mondo per pagare e prelevare, si tratta di una carta MasterCard Contactless, che si riceverà gratuitamente presso la propria abitazione. Potrà essere messa in pausa in qualsiasi momento direttamente dall’applicazione: si tratta di una soluzione con la quale si può star certi della sicurezza nei pagamenti.

Con Hype c’è anche la possibilità di guadagnare facendo shopping: tramite l’app sarà infatti possibile ottenere fino al 10% di cashback sui prodotti e i servizi che saranno acquistati online.

Carta prepagata Tinaba

Un’altra soluzione che potrà essere utilizzata per pagare online in sicurezza è la carta MasterCard proposta da Tinaba, la quale potrà essere gestita direttamente dall’applicazione dedicata.

Si tratta di una carta che:

non ha alcun costo di gestione;

non prevede costi di attivazione;

permette di trasferire denaro senza commissioni, di dividere le spese, di acquistare online, di pagare bolli, utenze e tanto altro ancora.

Come si fa a richiedere questa carta di pagamento? Sarà sufficiente l’apertura di un conto Tinaba, ovvero un conto corrente Banca Profilo con IBAN italiano, al quale sarà collegata la carta prepagata. Il conto si potrà aprire online in pochi minuti e la carta potrà essere utilizzata ovunque, anche online, senza commissioni. Si riceverà gratuitamente direttamente presso il proprio domicilio.

Tra i vantaggi della carta prepagata Tinaba, ci sono senza dubbio:

la possibilità di ricaricarla in qualsiasi momento, in modo gratuito;

i primi 24 prelievi all’anno in zona Ue gratuiti;

il costo di 2 euro per tutti i prelievi successivi, che diventeranno 4 euro in zona extra Ue.

In merito ai massimali, il bonifico singolo è di 5.000 euro, mentre quelli in uscita saranno pari a 10.000 euro al giorno.