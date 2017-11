Come ottenere lo Sconto sulla Materia Prima Gas di Enel Energia

Risparmiare sulle bollette è possibile, basta sapere come fare.

Tra le ultime offerte Enel Energia, riservate a coloro che acquistano online, è disponibile il nuovo contratto Enel Gas 20 che prevede uno sconto del 20% sulla componente della materia prima Gas.

Il prezzo della materia gas rappresenta un costo che incide sui clienti di tipo domestico per circa il 47% rispetto alla spesa totale del gas naturale.

Considerando che in casa il costo della materia gas incide su quasi la metà di ogni bolletta, cercheremo di capire approfonditamente in cosa consiste e come sia possibile abbassarne l’incidenza.

Il costo della materia prima gas è la parte della bolletta destinata all’acquisto del gas metano e quindi dipende da vari fattori:

il prezzo del gas all’ingrosso,

il mercato di riferimento – che sia a maggior tutela o mercato libero –

l’area geografica di erogazione,

l’operatore e il contratto di fornitura.

La materia prima gas è quindi una quota variabile che si paga in € a Smc (Standard Metro Cubo), l’unità di misura del consumo di gas naturale. Semplificando al massimo è possibile affermare che: con il prezzo della materia prima gas paghiamo tutti quei costi che il venditore del gas ha dovuto affrontare per fornirci tale materia prima fin dentro casa.

Nel contratto Enel Gas 20 il costo della componente materia prima gas è scontato del 20% per i primi 12 mesi di fornitura e tornerà alla tariffa piena di 0,285 Euro/Smc, IVA e imposte escluse, decorso il primo anno dalla sottoscrizione.

Lo sconto sulla materia prima gas di Enel Energia è ottenibile solo da coloro che sono già clienti domestici Enel Energia fornitura elettrica o si stanno attivando, oppure dai nuovi clienti che aderiscano ad un’offerta di energia elettrica a uso domestico entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto Gas 20.