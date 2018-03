Come fare la disdetta vodafone sim dati: rescindere è semplice

editato in: da

Fare la disdetta di Vodafone sim dati è un’operazione necessaria nel momento in cui si decide di non voler più usufruire del servizio o di cambiare gestore. Come nel caso dell’ ADSL Vodafone infatti, l’attivazione della sim dati prevede di stipulare un contratto in abbonamento che è vincolante e che va quindi rescisso qualora l’utente lo ritenga necessario. Rescindere questo tipo di contratto non è un’operazione complicata come potrebbe sembrare, a patto che si seguano con precisione alcuni semplici passaggi.

Il primo passo per effettuare la disdetta di Vodafone sim dati è quello di creare un account sul sito internet di Vodafone. Questo passaggio è davvero molto rapido: basterà, infatti, andare sul sito è cliccare sul pulsante Registrati. Fatto questo, si aprirà una pagina in cui inserire i propri dati e il numero telefonico della sim che si vuole disattivare. Una volta compilati i campi, bisognerà solo cliccare sul pulsante conferma e automaticamente appariranno tutte le istruzioni per completare la registrazione. Al termine di questa operazione si riceverà una mail con i dati di accesso al sito Vodafone.

Per completare la disdetta di Vodafone sim dati sarà necessario accedere al sito e cliccare sulla scheda Numeri Abbonamenti. Da qui si aprirà un menù in cui si dovrà selezionare la voce ‘Recesso dal contratto per numero in abbonamento’. Il modulo che si aprirà dovrà essere compilato con i propri dati personali e con quelli relativi al contratto. Fatto questo, non si dovrà fare altro che attendere di essere contattati dal Servizio clienti di Vodafone che fornirà le istruzioni per portare a termine la procedura di rescissione. In alternativa, la domanda di disdetta di Vodafone sim dati può essere inoltrata tramite una raccomandata al seguente indirizzo: Servizio Clienti Vodafone Casella Postale 109-14100 Asti.

In entrambi i casi la rescissione del contratto sarà effettiva entro 30 giorni lavorativi. La rescissione anticipata del contratto può comportare l’addebito di una penale, il cui importo verrà fissato in base al numero di mesi con cui si chiede la disdetta di Vodafone sim dati. Se la richiesta di disdetta viene inoltrata entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso, nel qual caso non è prevista alcuna penale.