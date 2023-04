Come evitare le spese inutili sul conto corrente: trucchi e consigli

Quello dei costi inutili sul conto corrente è un problema che riguarda tanti italiani. Non ne sono immuni nemmeno coloro che hanno deciso di aprire un conto corrente cosiddetto a zero spese: queste soluzioni, infatti, spesso hanno costi azzerati solo per alcuni tipi di operazioni e prevedono il pagamento di commissioni per altri servizi.

Sapere in anticipo quali sono le operazioni che si fanno di solito e verificare quali sono i costi applicati dai diversi istituti bancari aiuta a eliminare gli sprechi e riduce le spese del conto corrente che si pagano per dei servizi che non si usano.

A cosa fare attenzione quando si sceglie un nuovo conto corrente

Per individuare i costi inutili del conto corrente la cosa migliore da fare è leggere l’estratto conto o il riepilogo delle spese che la banca fornisce a fine anno. Scorrendo le diverse voci di questi documenti ci si può rendere conto di stare pagando per dei servizi che non si utilizzano. Tra le spese inutili addebitate dalle banche ci sono spesso i costi per il rilascio del libretto degli assegni, ad esempio. In altri casi, invece, ci si può rendere conto di stare pagando dei servizi che molte banche offrono gratuitamente, come le carte di credito.

Capire quali sono i servizi gratuiti offerti dalla propria banca e confrontarli con quelli che si usano più spesso è il primo passo da fare per riuscire ad abbassare le spese del conto corrente. Considerare il proprio profilo di operatività è molto utile per capire se il conto corrente che è stato aperto in passato o quello che si ha intenzione di aprire corrisponde alle proprie esigenze.

I migliori trucchi per abbassare le spese del conto corrente

Considerando che, in media, un conto corrente tradizionale costa circa 100 euro all’anno e uno online costa attorno ai 25 euro all’anno (dati della Banca d’Italia), verificare quali sono i costi del proprio conto è molto importante per capire se si sta spendendo troppo e se ci sono margini per abbassare i costi.

Ma quali sono i trucchi più efficaci per ridurre le spese di gestione del conto? In generale, per spendere meno senza dover rinunciare ad avere un conto corrente in linea con i propri bisogni si può:

mantenere la giacenza media al di sotto dei 5.000 euro . In questo modo non solo si evita di pagare l’imposta di bollo, pari a 32,40 euro all’anno, ma si possono investire le somme eccedenti, rendendole profittevoli e proteggendole dagli effetti negativi dell’inflazione;

. In questo modo non solo si evita di pagare l’imposta di bollo, pari a 32,40 euro all’anno, ma si possono investire le somme eccedenti, rendendole profittevoli e proteggendole dagli effetti negativi dell’inflazione; evitare di andare in rosso . Anche andare in negativo di pochi euro può costare molto, tra commissione di istruttoria veloce e interessi passivi;

. Anche andare in negativo di pochi euro può costare molto, tra commissione di istruttoria veloce e interessi passivi; preferire le operazioni online rispetto a quelle allo sportello . Evitare di andare allo sportello per pagare le bollette o per fare un bonifico, ad esempio, è più economico e anche più veloce;

. Evitare di andare allo sportello per pagare le bollette o per fare un bonifico, ad esempio, è più economico e anche più veloce; verificare le commissioni applicate dalla banca sui prelievi di contanti. Molte banche permettono di prelevare gratuitamente solo dagli ATM che appartengono al proprio circuito bancario e applicano una commissione ai prelievi di contanti fatti presso gli sportelli di altre banche.

Con un po’ di attenzione evitare le spese bancarie inutili è possibile. Per riuscirci è necessario agire su due fronti:

scegliere un conto corrente in linea con le proprie esigenze ;

; verificare quali sono le commissioni addebitate per le operazioni bancarie che si fanno più spesso.

Il sistema migliore per fare quest’analisi è usare un comparatore di conti correnti come quello gratuito offerto da SOStariffe.it. Potendo mettere a confronto più conti correnti in una volta sola, è possibile verificare non solo se la banca richiede il pagamento di un canone annuo oppure no, ma anche controllare quali sono le commissioni richieste per i bonifici, i prelievi di contante, il rilascio di una carta di credito e così via.