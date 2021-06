Come evitare gli aumenti bollette luce e gas in estate?

editato in: da

I tempi in cui si doveva sottostare ai prezzi in vigore nel mercato tutelato sono ormai lontani: grazie alla libera concorrenza, infatti, oggi si ha la possibilità di scegliere l’offerta luce e gas che si adatta al meglio alle proprie esigenze di consumo.

In un mercato caratterizzato da un numero sempre maggiore di gestori, come si fa a trovare la soluzione che permetta di evitare al massimo gli aumenti sulle bollette luce e gas in estate? Ecco i consigli da non sottovalutare.

Il passaggio al mercato libero

Intanto, consiglio mai troppo banale, il primo fattore con il quale sarà possibile ridurre i costi delle bollette di luce e gas è rappresentato dal passaggio al mercato libero, grazie al quale sarà possibile scegliere un nuovo fornitore in totale autonomia.

Si suggerisce di effettuare tale cambio direttamente online perché il web è proprio il canale in cui, solitamente, si concentrano le principali offerte e alcuni sconti esclusivi.

In più, è buona prassi quella di utilizzare un comparatore di tariffe, strumento attraverso il quale sarà possibile avere accesso a una comparazione gratuita delle migliori promozioni disponibili sul mercato, il quale è molto utile per capire i punti di forza di ciascun fornitore.

Scopri quali sono le migliori offerte online del mercato libero

Le tariffe luce e gas non sono tutte uguali

Le offerte luce e gas presenti nel mercato libero non sono tutte uguali. Una prima differenza è quella tra le offerte di tipo monorario e quelle di tipo biorario (o triorario). Nel primo caso le promozioni avranno lo stesso costo a qualsiasi ora del giorno, tutti i giorni.

Le offerte di tipo biorario, invece, hanno un costo che varia (e che solitamente si abbassa) alla sera e durante il weekend. La presenza di queste due tipologie di tariffe è molto importante in quanto, a seconda di quelle che sono le proprie abitudini di consumo, si potrebbe risparmiare di più con una promozione invece che con un’altra.

Una caratteristica che spesso accomuna le offerte del mercato tutelato è il prezzo bloccato per un periodo di almeno 12 mesi, che in alcuni casi potrà arrivare anche fino a 36 mesi. Oltre agli sconti che sono spesso disponibili nel caso di attivazione della bolletta digitale o dell’addebito sul conto corrente, c’è un altro elemento che può fare la differenza nel passaggio al mercato libero.

Si tratta dell’attivazione di una promozione di tipo Dual Fuel, che consiste nella sottoscrizione simultanea di un’offerta con lo stesso operatore, dalla quale si potranno ottenere vantaggi sia dal punto di vista pratico, sia sotto il profilo economico.

Clicca per conoscere i vantaggi delle offerte online

Le offerte per evitare gli aumenti luce e gas in bolletta

Alla luce di quanto detto saranno presentate alcune delle migliori offerte luce e gas che si possono attivare se si sceglie di effettuare il passaggio al mercato libero dell’energia e del gas naturale e con le quali sarà possibile risparmiare sulle bollette.

Una delle offerte luce più convenienti è Illumia Extra Web, nella quale la luce è prodotta al 100% da fonti rinnovabili, ha un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi e permette di ricevere fino a 100 kWh in omaggio sulla materia prima energia, per i primi 12 mesi.

ZeroVentiquattro Luce è un’offerta sulla componente energia proposta dall’operatore Pulsee, di tipo monorario e con un prezzo bloccato fino a 12 mesi. La promozione può essere gestita totalmente online e pagata tramite RID o carta di credito. Potrà essere attivata solo sulla componente luce (in questo caso sarà previsto uno sconto del 60%) o in modalità Dual Fuel, assieme alla promozione ZeroVentiquattro Gas, per la quale è previsto uno sconto del 45%-

A proposito di offerte di tipo Dual Fuel, una delle migliori promozioni che sarà possibile attivare è Luce e Gas Insieme dell’operatore E.ON, nella quale sono inclusi:

100 euro di sconto in bolletta se si acquista un condizionatore;

la possibilità di ricevere degli sconti aggiuntivi per gli acquisti su Amazon;

il 10% di sconto speciale sulla componente energia;

un ulteriore sconto nel caso di scelta della bolletta digitale e dell’addebito sul proprio conto corrente.

Per quanto riguarda le offerte solo gas che si consiglia di attivare online, troviamo Wekiwi Gas Prezzo Fisso 12 mesi, che prevede il meccanismo della carica mensile grazie al quale si potranno pagare soltanto i consumi stimati.

Nel caso in cui si dovesse pagare di più, si riceverà uno sconto, mentre solo nel caso in cui si dovesse pagare di meno rispetto a quanto consumato, ci sarà un conguaglio. Questa offerta potrà comunque essere attivata anche in modalità Dual Fuel, scegliendo la promozione Luce Prezzo Fisso 12 mesi.