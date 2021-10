Come capire quanto gas consumo per il riscaldamento e risparmiare

La bolletta del gas è, soprattutto nei mesi autunnali e invernali e nelle Regioni più fredde, una spesa non indifferente da sostenere, che quest’anno sarà aggravata ancor di più dai rincari sulla materia prima gas.

Conoscere il proprio consumo è davvero molto semplice, in quanto basterà effettuare l’autolettura del contatore gas, prendendo per esempio in considerazione un lasso di tempo pari a un mese, oppure verificare direttamente i dati relativi al consumo che sono presenti sulla bolletta del gas.

Risparmiare, invece, necessita qualche passaggio in più in quanto sarà necessario individuare quello che è il fornitore più conveniente: per farlo si consiglia di puntare sulle offerte gas del mercato libero ed effettuare il cambio di provider.

Come trovare la migliore offerta gas per risparmiare

Considerato che i fornitori che operano nel mercato libero dell’energia e del gas naturale sono davvero tanti e il loro numero è in continuo aumento, per ottimizzare il processo di ricerca, si consiglia di utilizzare un comparatore di tariffe.

Uno strumento facile da utilizzare è il comparatore di SOStariffe.it, che è gratuito, e permette di stimare i costi delle offerte gas disponibili in commercio in due diversi modi:

inserendo i propri dati di consumo;

effettuando una vera e propria simulazione, tramite la selezione di alcuni filtri.

In particolare, si tratta di inserire il numero di componenti del proprio nucleo familiare, la grandezza della propria abitazione e i motivi per i quali si utilizza il gas in casa, a scelta tra acqua calda, cottura e riscaldamento.

Ipotizzando di effettuare una comparazione per una persona che abita in una casa di 50 metri quadri, le migliori offerte gas che si potranno attivare sono quelle proposte dagli operatori:

Edison; Enel; Iberdrola.

Vediamo di seguito quali sono i vantaggi e i costi che si potranno risparmiare scegliendo una delle offerte gas di questi fornitori.

1. Le migliori offerte gas di Edison

La promozione più conveniente proposta da Edison si chiama Sweet Gas: prevede un costo mensile di 51 euro e la possibilità di risparmiare fino a 226 euro rispetto alla Maggior Tutela.

Tra i suoi punti di forza, si annoverano:

il prezzo bloccato per 24 mesi;

l’attivazione gratuita;

il programma fedeltà EdisonVille con premio di benvenuto;

un bonus fino a 210 euro che si potrà ricevere nel caso di attivazione di un’offerta luce e gas.

Un’altra offerta gas che si consiglia di prendere in considerazione è Edison Web Gas, la quale prevede fatture mensili da 52 euro e un risparmio annuo garantito fino a 215 euro. Questa promozione ha un prezzo bloccato per 12 mesi e permette di ricevere uno sconto di 50 euro sulla materia prima.

2. Le migliori offerte gas di Enel

La migliore offerta sulla componente gas proposta dall’operatore Enel si chiama e-light Gas: si tratta di una promozione con prezzo bloccato, fatture mensili da 51 euro circa e un risparmio di 220 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Tra gli altri servizi inclusi, si annoverano:

il programma fedeltà enelpremia WOW;

le notifiche via SMS;

la bolletta elettronica.

In alternativa, si potrebbe puntare su Scegli Oggi Web Gas, la quale prevede bollette mensili da circa 54 euro e la possibilità di risparmiare fino a 182 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

3. Le migliori offerte gas di Iberdrola

Tra le migliori offerte gas che si possono attivare per risparmiare sui costi in bolletta, troviamo anche diverse proposte dell’operatore Iberdrola.

La prima è EcoTua Gas 4 Stagioni Web, che prevede fatture mensili da 52 euro e un risparmio di circa 210 euro rispetto al mercato tutelato. Tra i servizi inclusi, si annoverano:

il prezzo bloccato per 12 mesi;

uno sconto del 20% sul corrispettivo gas per tutto l’anno;

uno sconto pari a 30 euro sul primo anno di fornitura, nel caso di sottoscrizione dell’offerta fino al 20 ottobre 2021.

La seconda proposta si chiama EcoTua Gas Inverno Web e si caratterizza per:

il prezzo bloccato per 12 mesi;

un risparmio fino a 185 euro rispetto al mercato tutelato e un costo mensile di 54 euro;

uno sconto pari al 30% nel periodo compreso tra novembre e marzo;

uno sconto pari a 30 euro sul primo anno di fornitura, nel caso di sottoscrizione dell’offerta fino al 20 ottobre 2021.

Una terza proposta è la promozione Ecoclick Special Gas, la quale ha un costo di 58 euro circa, il prezzo bloccato per 24 mesi e uno sconto del 5% sulla materia gas nel caso in cui ci dovesse attivare Tutto Fare gas.