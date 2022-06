Come attivare un conto corrente con carta di credito inclusa e gratuita?

Qual è la banca più conveniente dove aprire un conto? Quale banca scegliere nel 2022 che permetta anche di poter richiedere una carta di credito gratuita, associata al conto corrente? La risposta può essere data con un’analisi di tipo comparativo.

La stessa consente di mettere a confronto le migliori offerte di conti correnti con carta di credito inclusa che si possono attivare oggi, in pochi semplici clic. Partiamo dal fatto che il miglior conto per risparmiare è sicuramente un conto online.

Si tratta di una soluzione che dà la possibilità di gestire il proprio conto corrente direttamente da remoto e che può essere attivata online in pochi minuti, nel rispetto di alcune regole (avere la residenza in Italia, essere maggiorenni).

Scopri i migliori conti correnti online a zero spese

Migliori conti correnti con carta di credito gratuita

Tra i conti correnti più convenienti nei quali è inclusa anche una carta di credito gratuita troviamo Webank, ovvero un conto online con il quale gestire i propri risparmi e investimenti, con accesso facile e veloce da computer, oppure da applicazione dedicata.

Questo conto corrente online incluse una carta di debito associata, con canone annuo gratuito, che permette di pagare e prelevare in tutto il mondo, senza pagare commissioni in area euro, oltre che si inviare a ricevere denaro dal proprio smartphone, con l’app BANCOMAT Pay, e i pagamenti tramite Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay.

Al contempo, sarà possibile richiedere una carta di credito gratuita, ovvero la CARTAIMPRONTA ONE, che si potrà avere sia con il circuito VISA, sia con il circuito MasterCard.

Si tratta di una carta di pagamento che:

potrà essere utilizzata ovunque, sia in Italia, sia all’estero;

non prevede alcuna commissione nel caso di pagamenti in zona euro;

permette di pagare in modalità contactless senza PIN, per importi fino a 25 euro;

include la protezione 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN;

dà la possibilità di domiciliare le utenze, per esempio quelle relative alle bolletta di luce e gas, e i pagamenti ricorrenti;

è utile nel momento in cui si vorrà procedere con il noleggio di un’auto, oppure di ricaricare il proprio cellulare.

Oltre alla carta di debito e a quella di debito, si potrà inoltre richiedere una carta prepagata, con limite di ricarica fino a 10.000 euro.

Attiva un nuovo conto corrente online

Conto corrente Crédit Agricole con carta di credito

Il conto corrente Crédit Agricole online, che potrà essere gestito sia da sito web, tramite l’area clienti, sia con l’utilizzo dell’applicazione dedicata, e che include sia una carta di debito, in modalità contactless, sia la possibilità di richiedere la carta di credito Nexi Classic (la quale potrà essere usata come una carta di credito a saldo, quindi con i pagamenti che slittano al mese successivo).

Nexi Classic è una carta di credito che:

permette di fare acquisti online in sicurezza , ma anche presso gli store fisici;

può essere utilizzata senza alcuna difficoltà, sia in Italia, sia all’estero, non solo nella modalità a saldo, ma anche in quella a rate;

consente di tenere sotto controllo i propri movimenti in tempo reale, grazie al servizio di Alert SMS e la protezione 3D Secure, la quale permette di proteggere i propri acquisti online in qualsiasi momento.

Scopri di più sui vantaggi di un conto online con carta di credito

Conto corrente con carta di credito inclusa di ING Direct

ING Direct permette di sottoscrivere un conto corrente online a zero spese, chiamato conto corrente Arancio, che comprende una carta di debito MasterCard gratuita e una carta di credito appartenente al circuito MasterCard.

Tale carta di pagamento, chiamata MasterCard Gold, permette di pagare in tutto il mondo sia presso i negozi fisici, anche in modalità contactless, sia online. È una carta che potrà essere sospesa anche in modo temporaneo, sicura, che si può controllare anche tramite l’utilizzo dell’app dedicata.

La MasterCard Gold prevede un costo di 2 euro al mese, per un totale di 24 euro di canone annuo. Tuttavia, esiste anche la possibilità di azzerare il costo da pagare ogni mese. Ci sono due soluzioni per farlo:

spendere almeno 500 euro al mese;

attivare il piano Pagoflex.

Di base si tratta di una carta di credito a saldo, ovvero uno strumento di pagamento in cui quanto speso viene addebitato il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto. In aggiunta, la si potrà comunque trasformare in una carta di tipo revolving, ovvero scegliere di pagare una determinata spesa in un o più mesi, grazie alla rateizzazione. È bene sapere che l’addebito di questa carta di credito non può essere fatto su un altro conto corrente, ma soltanto sul conto corrente Arancio.