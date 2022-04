Come attivare un conto corrente cointestato: costi e promozioni

Il conto corrente cointestato è, come suggerisce il nome stesso, un conto intestato a più di una persona: potrebbe essere un conto aperto da una coppia, per la gestione quotidiana delle spese, oppure tra 3 persone, che potrebbero per esempio essere due genitori e un figlio.

Nel caso in cui si volesse attivare un conto cointestato, si potrebbe:

modificare un conto già esistente , aggiungendo una nuova persona (si tratta di una procedura a costo zero);

procedere con la ricerca di un nuovo conto corrente da cointestare, puntando possibilmente su un conto corrente online.

Qual è il motivo? I conti online sono soluzioni a basso costo con le quali è possibile ridurre se non addirittura azzerare il canone di gestione mensile e che si caratterizzano per la presenza di altri vantaggi, come per esempio l’assenza dell’imposta di bollo o i bonifici online gratuiti. Vediamo di seguito alcune delle migliori soluzioni disponibili oggi in commercio.

Scopri come attivare un conto corrente cointestato online

SelfyConto di Mediolanum

SelfyConto è un conto corrente online proposto da Banca Mediolanum, che propone il canone gratuito per i primi 12 mesi e a zero spese sotto i 30 anni. Tra i vantaggi inclusi, troviamo una carta di debito associata al conto.

La carta permette di pagare sia dal vivo, sia online, sia tramite lo smartphone e di prelevare contanti gratuitamente e senza limiti di operazioni in area euro. Si tratta, inoltre, di una carta ecologica in quanto è realizzata con l’80% di plastica in meno.

Il conto può essere gestito in totale comodità direttamente da remoto. Con un semplice swipe, sarà possibile accedere ai servizi bancari tramite app, controllare i movimenti delle carte di pagamento, rateizzarli e bloccarle per 48 ore in caso di emergenza.

Le principali operazioni bancarie, quali bonifici, addebiti di utenze, pagamento di F23, 24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, saranno a costo zero. È poi disponibile un servizio clienti dedicato, disponibile al supporto di qualsiasi momento.

Una domanda spontanea prima di attivare un conto corrente online potrebbe essere legata alla sua sicurezza: nel caso di SelfyConto Mediolanum non si sarà nulla di cui doversi preoccupare, in quanto si tratta di una delle banche più sicure in tutta Europa.

Scegli tra le diverse proposte di conti correnti online da cointestare

Conto corrente Arancio di ING Direct

ING Direct propone un conto corrente online con canone zero spese e carta di debito gratuita inclusa. Si tratta di un conto totalmente digitale, che potrà essere gestito da remoto, grazie ai servizi di Internet e mobile banking (in altre parole, da PC, tablet o smartphone, con l’utilizzo dell’app dedicata).

Anche in questo caso non si dovrà temere in alcun modo per la sicurezza del conto in quanto sarà possibile monitorare le movimentazioni in qualsiasi momento, cambiare il PIN della carta di debito e sospenderla nel caso di necessità con un semplice clic.

Il conto corrente ING Direct è gratuito nel caso di attivazione del modulo zero vincoli (altrimenti ha un costo di 2 euro al mese), nel quale sono inclusi:

i bonifici online SEPA fino a 50.000 euro e al telefono gratuiti, mentre sono a pagamento quelli che si effettuano allo sportello fisico;

i prelievi di contante in Italia e in Europa, sui quali non saranno applicate commissioni;

1 modulo di assegni all’anno;

la carta di debito MasterCard e una carta prepagata virtuale di tipo ricaricabile, anch’essa appartenente al circuito MasterCard.

Nell’ipotesi in cui se ne fosse interessati, sarà anche possibile richiedere la carta di credito MasterCard Gold, con plafond fino a 1.500 euro.

Attiva un nuovo conto corrente cointestato

Conto corrente online BBVA

L’istituto di credito BBVA propone un conto corrente 100% online IBAN italiano: si tratta di una conto a zero spese che può essere aperto online in pochi minuti e che sarà anche possibile cointestare.

Tra le sue caratteristiche ci sono:

la possibilità di guadagnare, grazie a un rimborso automatico su tutti gli acquisti pari al 10% ;

il risparmio, in quanto vengono arrotondati i pagamenti e messe da parte le differenze;

la possibilità di rateizzare gli acquisti e pagarli a rate con il servizio Pay&Plan.

Il conto BBVA prevede la gratuità dei bonifici istantanei in tutta l’area SEPA e il prelievi gratuito di contante per gli importi a partire da 100 euro presso qualsiasi ATM in Italia e in zona euro.

Per quanto riguarda il cashback, chi diventa cliente riceve fino a 50 euro con il Gran Cashback 10% per il primo mese, valido su tutti gli acquisti (sia online, sia offline) e che si rinnova in automatico.

L’importo che viene accumulato viene rimborsato direttamente sul proprio conto a fine mese: sarà possibile verificare in qualsiasi momento a quanto ammonta il proprio cashback.