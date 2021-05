Come aprire un conto corrente online: costi e promozioni

editato in: da

Aprire un conto corrente online è una procedura semplicissima che può essere eseguita direttamente dalla propria abitazione: sarà sufficiente disporre di una connessione Internet casa o dell’accesso a Internet anche da mobile, in modalità hotspot.

Considerato che in rete sono disponibili numerose proposte, alcune delle quali appartengono a banche 100% digitali, potrebbe non essere semplicissimo scegliere il conto corrente online migliore per le proprie esigenze di gestione.

Sicuramente i conti correnti online sono strumenti estremamente vantaggiosi, in quanto permettono di risparmiare sul costo del canone mensile e sulle principali operazioni bancarie, quali per esempio bonifici e prelievi.

Per trovare le migliori promozioni sui conti correnti online si consiglia di utilizzare un comparatore di conti correnti, che permetterà di poter confrontare le offerte disponibili sul web su un’unica pagina di comparazione. Ecco alcune delle proposte più interessanti del momento che si consiglia di sottoscrivere direttamente online.

Il conto corrente online di Widiba

Il conto corrente online proposto dalla digital bank Widiba prevede un canone a costo zero per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti che lo aprono entro il 30 giugno 2021. Si tratta do un conto 100% paperless che può essere attivato in 5 minuti, tramite il riconoscimento via webcam.

Il conto di Widiba dà diritto anche alla PEC e alla firma digitale. Con il servizio WidiExpress sarà possibile trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni ad esso collegate, compilando un modulo online.

Tra i servizi inclusi, ci sono:

una carta di debito, con canone a costo zero;

il prelievo di contante gratuito presso gli ATM di tutte le banche per gli importi superiori a 100 euro;

i bonifici SEPA gratuiti;

la possibilità di scegliere tra linea libera e linea vincolata;

il deposito titoli;

l’estratto conto digitale gratuito.

Clicca per avere maggiori informazioni sul conto Widiba.

Conto corrente online di Mediolanum

SelfyConto è il conto corrente online di banca Mediolanum, con il quale si avrà diritto al canone mensile azzerato per il primo anno e al canone zero per tutti i clienti che hanno meno di 30 anni.

Nel caso in cui si decidesse si accreditare lo stipendio o la pensione, oppure di richiedere e ottenere la Mediolanum Credit Card, si riceverà un buono regalo Amazon da 100 euro.

SelfyConto non è semplicemente un conto online, ma una banca digitale dotata di tutti i servizi della banche tradizionali e che permette di eseguire le principali operazioni bancarie in modo gratuito, oltre che i prestiti in tempo reale o il trading online.

Il conto corrente online di banca Mediolanum permette di:

prelevare contanti in tutto il mondo presso gli ATM di qualsiasi banca e senza limiti di euro;

poter disporre di una carta di debito gratuita, che potrà essere utilizzata sia online sia per i pagamenti tramite smartphone.

Il conto potrà essere gestito direttamente dall’app Mediolanum, dalla quale sarà possibile anche disporre dei pagamenti, effettuare bonifici istantanei, pagare F24 e bollettini con una foto, operare sui propri investimenti. Sarà anche possibile controllare i movimenti delle carte, rateizzare i pagamenti, ricevere e inviare denaro in tempo reale con i servizi BANCOMAT Pay® e Plick.

Clicca per avere maggiori informazioni sul conto

Conto corrente online di Unicredit

Il conto corrente online proposto da Unicredit si chiama My Genius e permetterà di ricevere un buono da 50 euro nel caso di attivazione nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 maggio 2021.

Tra le sue caratteristiche ci sono:

la carta di debito internazionale My One, appartenente al circuito Visa, con canone annuo gratuito;

il servizio di banca multicanale, con canone annuo azzerato, che comprende la Banca via Internet, la Banca via Telefono, l’App Mobile Banking.

Per i conti correnti che sono stati aperti online nel periodo compreso tra il 29 giugno 2020 e il 30 settembre 2021:

il costo del canone mensile, pari a 3 euro, non sarà addebitato;

si potranno effettuare bonifici SEPA e giroconti online gratuiti, che potranno essere effettuati anche tramite i servizi di Internet banking e di mobile banking;

non sarà addebitato il costo di 7 euro per il rilascio della carta di debito internazionale My One, appartenente al circuito Visa, ma solo per la prima emissione.

Per quanto riguarda i documenti che si dovranno presentare per aprire questa tipologia di conto corrente online, si tratta di uno a scelta tra carta d’identità, passaporto o patente. Tra i requisiti ci sono:

una webcam o fotocamera e un browser compatibile;

un cellulare con numero italiano e un indirizzo email valido.

Clicca per avere maggiori informazioni sul conto Unicredit

Se si volessero conoscere i dettagli relativi ad altri conti correnti online, si suggerisce di fare un salto su un comparatore di conti correnti, come quello presente sul portale SOStariffe.it, attraverso il quale sarà possibile conoscere altre soluzioni a costo zero da attivare in modo gratuito.