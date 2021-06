Come abbassare i consumi di luce per l’estate 2021

editato in: da

Riuscire a trovare un’offerta per ridurre i consumi di luce, riuscendo così ad abbassare i costi delle bollette (che solitamente si ricevono su base bimestrale) è più semplice di quel che si possa immaginare.

Oltre ai classici accorgimenti, come quello di non lasciare i dispositivi elettronici in stand-by nel caso in cui non li si stesse utilizzando, ci sono tutta una serie di informazioni utili per riuscire ad abbassare i propri consumi.

Offerte di tipo monorario e biorario

Le offerte disponibili sulla componente luce e che si possono attivare direttamente online non sono tutte uguali. Una delle prime differenze delle quali si dovrebbe tenere conto se si vogliono abbattere le spese relative ai consumi è quella presente tra le offerte di tipo monorario e quelle di tipo biorario.

Come suggerisce il nome stesso, le tariffe monorarie sono quelle per le quali il costo della componente luce è sempre lo stesso a prescindere dall’ora del giorno e dal giorno della settimana.

Le offerte di tipo biorario (che possono anche essere triorarie) sono invece quelle per le quali la luce ha un prezzo differenze non solo in base alla fascia oraria, ma anche al giorno della settimana.

Perché questa informazione può risultare rilevante? Perché, a seconda di quanto tempo si trascorre in casa, potrebbe risultare più conveniente attivare un’offerta monoraria o, viceversa, una bioraria o trioraria.

Tariffe di tipo Dual Fuel

Un altro fattore che contribuisce molto alla riduzione del costo delle offerte luce è l’attivazione di una promozione in modalità Dual Fuel. Questa espressione viene utilizzata per riferirsi all’attivazione simultanea di una tariffa luce e una gas con lo stesso operatore.

Le offerte Dual Fuel si contraddistinguono per una serie di vantaggi, quali per esempio:

la praticità : si avrà infatti a che fare con un solo fornitore e si riceverà anche una bolletta unificata;

la convenienza: nel momento in cui si attiva una data promozione luce in modalità Dual Fuel si avrà generalmente diritto a degli sconti aggiuntivi, che vengono solitamente applicati in bolletta.

Le offerte online

Il fattore online non deve essere sottovalutato: spesso è il canale attraverso il quale si avrà infatti la possibilità di accedere a degli sconti extra, i quali non saranno invece presenti nel caso di attivazioni su altri canali.

Il fatto di valutare le offerte via web dà anche un altro vantaggio: quello di poter utilizzare un comparatore di promozioni sulle tariffe luce attraverso il quale conoscere, gratuitamente e in pochi minuti, quali sono le caratteristiche e i risparmi che si possono ottenere con un dato fornitore che opera nel mercato libero dell’energia.

La comparazione permetterà di far emergere aspetti molto importanti e che fanno la differenza tra le varie promozioni, quali la presenza della bolletta elettronica, il fatto che l’energia sia prodotta al 100% da fonti rinnovabili, e così via.

Sono tante le promozioni sulla componente luce del mercato libero che si possono prendere in considerazione per risparmiare. Tuttavia, ce ne sono alcune che al momento risultano maggiormente convenienti.

La prima è quella dell’operatore Pulsee, chiamata ZeroVentiquattro Luce Fix: si tratta di una tariffa di tipo onorario, con prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, che si può scrivere direttamente online.

La promozione permette di risparmiare fino a 120 euro rispetto al prezzo luce del mercato tutelato e di ricevere uno sconto del 60% sulla componente luce. Può essere attivata sia singolarmente, sia in modalità Dual Fuel.

A proposito di offerte Dual Fuel, una delle migliori tra quelle disponibili in circolazione è Luce e gas insieme, dell’operatore E.ON, che potrà essere attivata soltanto se si sceglie sia per la luce sia per il gas.

Questa offerta si caratterizza per:

100 euro di sconto in bolletta se si acquista un condizionatore;

i risparmi sull’energia per gli acquisti effettuati su Amazon;

uno sconto speciale del 10% sulla componente energia;

uno sconto aggiuntivo nel caso di bolletta smart e di addebito sul conto corrente.

Un’altra promozione con la quale risparmiare se si sceglie di passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale è Luce Extra Web di Illumia, che prevede 110 kWh in omaggio ogni mese per un anno nel caso di attivazione entro il 22 giugno 2021.

Anche in questo caso, si tratta di una tariffa di tipo monorario, con prezzo bloccato per 12 mesi e che può essere pagata tramite RID. L’energia è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.