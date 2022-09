Fonte: 123RF Cinema gratis per tutta la vita: la proposta anti crisi

Negli ultimi due anni e mezzo di pandemia uno dei settori a subire maggiormente le chiusure e la contemporanea crisi è stato di certo il cinema. Le sale, infatti, sono state chiuse per mesi e, alla riapertura, hanno subito limitazioni nel numero degli spettatori che potevano assistere ai vari spettacoli. Solo nell’ultimo anno la situazione è rientrata e i posti per assistere ai film sono ritornati tutti disponibili, con le varie attività che hanno ripreso a respirare nonostante la crisi vissuta.

Riprendersi, di certo, non sarà facile per il settore che, tra l’altro, ha subito il pesante contraccolpo dei competitor in streaming che nel periodo di lockdown, e anche dopo, hanno conquistato una fetta sempre più grande di consumatori. Ecco allora che è nata una vera e propria ricetta anti crisi per il mondo del cinema, con l’obiettivo da una parte di riportare in sala quante più persone possibili e, dall’altra, premiare un fortunato vincitore con un regalo che tutti gli amanti del grande schermo vorrebbero ricevere.

Cinema gratis a vita, l’iniziativa

In occasione della prima edizione di “Cinema in festa“, la manifestazione che si terrà dal 18 al 22 settembre, infatti, è stato promosso un concorso che potrebbe fare gola a molti. “Vinci il cinema per tutta la vita“, questa l’iniziativa pensata da Anec, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, e Anica, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali, che hanno ideato una mossa anti crisi per il grande schermo.

Con il supporto del MiC e del David di Donatello, infatti, è stato messo a punto un concorso al quale potranno partecipare tutti coloro che, da domenica 18 a giovedì 22, acquisteranno un biglietto di uno spettacolo al cinema, sugli e-commerce o sulle applicazioni delle oltre 1.050 sale aderenti all’iniziativa. Acquistando un biglietto in quei giorni si avrà diritto a partecipare all’estrazione che metterà in palio una card che aprirà le porte del cinema a vita gratis. Una volta visto il film scelto nella cinque giorni di “Cinema in festa” basterà conservare il biglietto acquistato e seguire le indicazioni presenti nel sito di riferimento della manifestazione.

Come partecipare

Oltre ad acquistare il biglietto, come detto, bisognerà seguire delle indicazioni presenti sul sito di “Cinema in festa”. Nello specifico, dopo aver acquistato il tagliando, bisognerà accedere al sito, inserire tutti i dati anagrafici richiesti, caricare la foto del biglietto acquistato o la ricevuta d’acquisto se comprato online o via App e inviare la propria partecipazione.

Ogni biglietto acquistato darà diritto ad una sola partecipazione, dunque più biglietti si acquistano e maggiori saranno le probabilità di vincita. Tra tutti i partecipanti che avranno inviato il modulo di partecipazione tra il 18 settembre 2022 e il 25 settembre 2022 verrà estratto il vincitore il 31 ottobre 2022 attraverso un software che creerà una lista di 20 nomi che, se non dovesse presentarsi il primo, scalerà fino a colui che potrà beneficiare della vittoria.

In palio, come detto, una tessera Anec dal valore di 6.000 euro che consentirà al vincitore l’accesso a tutti gli spettacoli di tutti i cinema aderenti all’Anec in tutti i giorni dell’anno, per un massimo di uno spettacolo al giorno. La tessera verrà emessa ogni anno ed avrà validità per tutto l’anno solare, a partire dal 2022, e sarà rinnovata per tutti gli anni successivi, per tutta la vita del vincitore.