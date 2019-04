CdM, scontro Lega-M5S: Salva Roma approvato a metà

editato in: da

Termina dopo quasi quattro ore uno dei CdM più tesi della storia dell’esecutivo gialloverde che stavolta come non mai ha sfiorato il punto di rottura.A rischiare di far saltare il tavolo, una delle norme più discusse contenuta nel decreto Crescita, il cosiddetto Salva Roma.

SALVA ROMA APPROVATO A META’ – All’uscita da Palazzo Chigi, la Lega, per bocca del vicepremier Matteo Salvini, si dichiara soddisfatto perché “i debiti della Raggi non saranno pagati da tutti gli italiani, ma restano in carico al sindaco”: “Lega soddisfatta. Stralciati i commi 2,3,4,5,6 della norma salva Raggi”, ha detto ai cronisti.

Parla di “norma approvata a metà” pur dichiarandosi contento anche il Movimento 5 Stelle: “Il Cdm ha dato via libera ai commi 1 e 7, sugli altri deciderà il Parlamento – fanno sapere fonti pentastellate. È un punto di partenza, siamo sicuri che il Parlamento saprà migliorare ancora di più un provvedimento che, a costo zero, fa risparmiare soldi non solo ai romani ma a tutti gli italiani”.

SALVINI FA ARRABBIARE CONTE – Al netto di tutto, un punto a favore di Matteo Salvini che però fa arrabbiare il Premier Conte che non ha affatto gradito la mossa del leader della Lega che aveva annunciato lo stralcio del Salva Roma ai cronisti davanti Palazzo Chigi prima del Cdm.

“Non siamo tuoi passacarte”, avrebbe tuonato il Capo del Governo al leader leghista invitandolo ad avere rispetto per l’organo collegiale di governo. Come se non bastasse, ad alzare la tensione della riunione è anche il caso Armando Siri. Il M5S pone la questione al centro delle battute iniziali del Cdm, mantenendo il punto sulla necessità che il sottosegretario leghista si dimetta.