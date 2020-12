Cashback: le alternative alla app IO

editato in: da

I problemi tecnici rilevati in fase di registrazione alla farraginosa app IO da tantissimi utenti potrebbero spingere il Governo a ripensare al cashback di Natale. La manovra prevede il rimborso del 10% degli acquisti effettuati dall’8 dicembre. Tuttavia per tanti cittadini non è stato possibile attivare il proprio profilo sull’app, utilizzata per registrare i pagamenti effettuati con carta di debito, carta di credito e altre forme di pagamento digitale.

Se la registrazione continuasse a rivelarsi problematica – anche tentando in orari più vantaggiosi, esistono comunque delle strade alternative.

E’ possibile partecipare al cashback anche senza la app IO utilizzando specifici sistemi di pagamento che hanno autonomamente abilitato questa funzione. Fra quelli già attivi: Satispay, Nexi Pay, YAP, Hype, Bancoposta e Postepay, American Express.

In vista c’è un potenziamento del relativo mercato: il circuito Pagobancomat dovrebbe essere pronto con una propria funzionalità BancomatPay nel prossimo gennaio. E dalla metà del 2021, potrebbe arrivare una propria iniziativa di cashback, come ha spiega l’amministratore delegato Alessandro Zollo, intervistato da Repubblica: “in aggiunta a quello del Governo, prevedremo un ulteriore rimborso di almeno il 5%”.

Un trend che andrà a consolidarsi, sulla scia di iniziative analoghe già attive, come il cashback di Poste Italiane, che con le sue carte abilitate consente di sommare il rimborso di Stato a quello erogato in via autonoma (con proprie regole). Con Postepay Cashback, ad esempio, si riceve un rimborso ulteriore di 1 euro in aggiunta a quanto versato dallo Stato.