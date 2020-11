Cashback: come avere i 150 euro di Natale con app Io

editato in: da

Il programma generale di cashback per il 2021 prevede infatti la restituzione del 10% della somma spesa con questa tipologia di acquisti – generi alimentari, abbigliamento, ristorazione, spese mediche purché effettuate in esercizi commerciali, esclusi per ora gli acquisti online – fino a 150 euro.

Una misura “una tantum” pensata per offrire una spinta in più per il solo mese di dicembre: il rimborso potrebbe essere infatti ottenuto subito per la parte extra, mentre per quella “ordinaria” occorrerà attendere il nuovo anno. Entrambe attraverso un bonifico direttamente sul conto corrente.

Per partecipare al programma cashback bisognerà essere maggiorenni, residenti in Italia e iscriversi sulla app “Io.it” della pubblica amministrazione o su eventuali altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa, e fornire il proprio codice fiscale, gli estremi di “una o più” carte e l’Iban, in modo da permettere i rimborsi direttamente su conto corrente. Il consumatore dovrà mostrare il QrCode al negoziante al momento dell’acquisto. I rimborsi, poi, verranno accreditati sull’Iban indicato al momento della registrazione.

Non varranno gli acquisti online mentre potranno essere conteggiati la spesa nei supermercati e nei negozi ma anche i pagamenti delle fatture di artigiani e professionisti, idraulico compreso.

Saranno vietati i frazionamenti artificiosi dei pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici riferibili al medesimo acquisto presso lo stesso esercente. Ovvero non si potrà pagare la stessa cosa con due o tre diverse “strisciate” di carta. Per le ulteriori specifiche, comunque, bisognerà attendere il regolamento specifico, atteso per la fine di novembre.

Per quanto riguarda il cashback ordinario (e non l’extra cashback di Natale), da gennaio 2021 a giugno 2022, per il rimborso serviranno almeno 50 operazioni a semestre e sarà pari anche in questo caso al 10% di una spesa complessiva fino a 1.500 euro in 6 mesi.