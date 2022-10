Carte di credito ORO: costi, pregi e difetti

Fonte: 123rf

Le carte di credito Oro (o Gold) sono dei prodotti che possiedono delle caratteristiche aggiuntive rispetto alle carte di credito base, che si palesano nella forma di punti cashback, assicurazioni di viaggio e coperture assicurative incluse, punti bonus extra e così via.

Proprio in relazione alla presenza di tali vantaggi e benefici aggiuntivi, hanno solitamente un costo più alto rispetto ad altre carte di pagamento e possono prevedere dei requisiti reddituali più elevati per poter essere richieste.

Nel momento in cui si effettua un’analisi comparativa tra le stesse si consiglia pertanto di analizzare i costi che si dovranno sostenere, non solo quelli relativi al canone mensile di gestione, ma anche gli eventuali costi di commissione, il tasso di interesse per i pagamenti a rate ed eventuali altri possibili costi, come quelli previsti per l’emissione di una nuova carta.

Migliori carte di credito oro

Nelle prossime righe, analizzeremo alcune delle migliori proposte di carte di credito oro che si possono sottoscrivere direttamente online (sarà anche possibile richiederne più di una in quanto non esistono dei limiti).

Si tratta in particolare di:

carte di credito oro American Express; carta di credito oro Widiba; carta di credito oro Mastercard di ING; carta di credito oro Intesa Sanpaolo; carta di credito oro UniCredit.

Analizziamone più nel dettaglio i costi e le caratteristiche distintive.

1. Carte di credito oro American Express

Ci sono diverse tipologie di carte di credito che, per le loro funzionalità specifiche, possono essere considerate delle carte di credito oro. Una prima versione si chiama proprio Carta oro American Express.

È disponibile con quota gratuita per il primo anno e permette di ricevere fino a 250 euro di sconto per i proprio acquisti con carta, se si spendono almeno 4.000 euro nei primi 6 mesi di emissione della carta.

Dal secondo anno è previsto un costo pari a 14 euro al mese. Ci sono diversi vantaggi che si possono ottenere, come per esempio l’accesso al Club Membership Rewards, con il quale si otterrà un punto per ogni euro speso, che si potrà utilizzare per ridurre il saldo della carta.

È poi presente un programma per la protezione dei propri acquisti, con il quale è garantita una tutela fino a 90 giorni per un importo massimo di 2.600 euro. Per poter richiedere questa carta di credito, si dovrà avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro.

2. Carta di credito Gold di Widiba

La carta di credito Gold della banca digitale Widiba può essere richiesta dai titolari di un conto corrente online Widiba, gratuito per i primi 12 mesi di sottoscrizione, con canone eventualmente azzerabile.

La carta Gold si differenzia rispetto a quella classica per un plafond più elevato, pari a 3.000 euro (mentre la versione classica è con fido fino a 1.500 euro) e un costo di gestione annuale pari a 50 euro.

Si caratterizza per la possibilità di attivare sistemi di alert per monitorarne i movimenti in qualsiasi momento e l’applicazione di commissione pari al 4% dell’importo in caso di prelievi in area euro ed extra euro.

3. Carta di credito Gold di ING Direct

I titolari del conto corrente Arancio di ING potranno richiedere la carta di credito MasterCard Gold, la quale sarà gratuita per 12 mesi per chi attiverà il conto entro il 31 dicembre 2022 (altrimenti, ha un costo di 2 euro al mese). È previsto un fido di 1.500 euro al mese.

Si tratta di uno strumento di pagamento perfetto per gli acquisti online e fisici, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Può essere utilizzata anche in modalità contactless, anche dalla comoda applicazione dedicata – dalla quale si possono autorizzare i pagamenti e tenere sotto controllo le spese.

Il canone mensile della stessa potrà essere azzerato spendendo almeno 500 euro al mese, oppure attivando il programma Pagoflex, che permette di trasformare questa carta di credito da carta a saldo a carta di tipo revolving.

4. Carta di credito oro Intesa Sanpaolo

La carta di credito Gold Card proposta da Intesa Sanpaolo prevede un plafond davvero molto elevato, ovvero pari a un totale di 100.000 euro. Può essere richiesta direttamente online e, collegandola a XME, può essere utilizzata anche in versione virtuale.

Si tratta di uno strumento di pagamento con il quale effettuare acquisti online e dal vivo in sicurezza, grazie al protocollo 3D Secure che protegge da possibili truffe. È anche possibile modificare il PIN delle carta in qualsiasi momento, per renderla ancora più sicura.

5. Carta di credito oro UniCredit

UniCredit Card Flexia Gold è una carta di credito con plafond elevato: può essere richiesta dai correntisti UniCredit al costo annuale di 78 euro e un costo di emissione di 10 euro, con limite di utilizzo mensile fino a 15.000 euro.

La carta è associata a un programma cashback che permette di accumulare rimborsi con le offerte in corso degli acquisti e prevede coperture assicurative senza costi aggiuntivi per i proprio viaggi. Anche in questo caso, vengono applicate commissioni sui prelievi pari al 4% di quanto prelevato.