Carte di credito online: come sceglierle e attivarle

Trovare una carta di credito online è un metodo che permette di poter attivare uno strumento di pagamento a costi più contenuti rispetto a quelli che sono generalmente previsti per questo genere di carta di pagamento tramite altri canali.

In aggiunta, oggi poter attivare una carta di credito è sicuramente molto più semplice rispetto al passato, in quanto i requisiti previsti da diverse banche sono diventati meno rigidi rispetto a quelli di un tempo.

Attivare una carta di credito online: cosa sapere

A proposito dell’attivazione online di una carta di credito è bene sapere che in genere, ma non necessariamente, si può richiedere la carta soltanto presso la banca con la quale si ha già aperto un conto corrente.

Ciò significa che potrebbe essere interessante non solo valutare quali sono le migliori carte di credito online disponibili in circolazione al momento, ma anche dare un’occhiata ai conti correnti online a zero spese con i quali sarà possibile disporre di una carta di credito.

Nelle prossime righe evidenzieremo quali sono i vantaggi delle carte di credito online proposte da due istituti di credito molto diversi tra loro, ovvero Widiba, che è una banca 100% digitale, e Crédit Agricole, una banca che vanta una solidità non indifferente.

Scopri ora le migliori carte di credito online

Carte di credito online: la proposta di Widiba

Widiba è una digital bank che dà la possibilità di aprire un conto corrente online a zero spese al quale potrà essere associata anche una carta di credito. Nello specifico, ci sono due versioni differenti proposte da Widiba tra le quali sarà possibile scegliere, ovvero Classic e Gold.

Nella pratica, quello che cambia è il costo del canone da sostenere e il limite di spesa mensile della carta. Per entrambe le versioni i requisiti da possedere per poterne fare richiesta sono:

il possedere un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro;

oppure l’accreditare sul conto uno stipendio mensile di almeno 800 euro.

La carta di credito online Widiba Classic ha un costo di 20 euro all’anno e prevede un limite di spesa di 1.500 euro al mese. La carta di credito Widiba Gold, invece, ha un costo di 50 euro all’anno e un limite di spesa pari a 3.000 euro al mese. Le due carte di credito potranno essere attivate con il circuito Visa oppure con quello MasterCard.

Per saperne di più, clicca qui

Per quel che riguarda il conto corrente online zero spese di Widiba, potrà essere aperto in soli 5 minuti tramite il riconoscimento via webcam. Oltre alla carta di credito, include anche una carta di debito gratuita con canone azzerato.

Tra le sue caratteristiche principali si annoverano:

il deposito titoli;

la linea libera e la linea vincolata;

l’estratto conto digitale gratuito;

la PEC e la firma digitale incluse gratuitamente;

i bonifici SEPA gratuiti;

i prelievi presso tutti gli ATM presenti in Italia gratuiti per importi superiori ai 100 euro;

i bonifici istantanei in tempo reale, fino a 15.000 euro, che sarà possibile effettuare anche nei giorni festivi.

Nonostante si tratti di una banca online, Widiba offre comunque ai suoi clienti una rete di 500 consulenti finanziari distribuiti su tutto il territorio nazionale, che offriranno un servizio di consulenza certificata secondo gli standard internazionali ISO.

Carte di credito online: perché scegliere Crédit Agricole

Con il conto corrente online proposto dall’istituto di credito Crédit Agricole sarà possibile richiedere l’attivazione della carta di credito nota come Next Classic, che non prevede alcun limite di spesa mensile. La richiesta sarà subordinata all’attivazione del conto Crédit Agricole online.

Scopri di più sui vantaggi della carta di credito Next Classic

Si tratta di un conto corrente davvero semplice da attivare e molto conveniente in quanto prevede:

il canone mensile a zero spese;

una MasterCard debit inclusa, la quale potrà essere utilizzata anche per i pagamenti online;

i bonifici SEPA gratuiti, che potranno essere effettuati direttamente dall’home banking;

un’applicazione dedicata attraverso la quale gestire e monitorare il proprio conto in qualsiasi momento.

Le carte di pagamento di Crédit Agricole, sia la carta di credito Next Classic sia la carta di debito inclusa con l’attivazione del conto corrente, potranno essere utilizzate per partecipare al cashback di Stato, quindi per ricevere rimborsi fino a un massimo di 150 euro per ogni semestre di durata del programma (il primo dei quali si concluderà il 30 giugno 2021).

Il conto corrente online di Crédit Agricole inoltre permetterà di ricevere:

un buono Amazon del valore di 100 euro nell’ipotesi in cui si aprisse entro il 30 giugno 2021, si inserisse il codice promozionale Amazon e si spendessero almeno 500 euro o si effettuassero 10 transazioni entro 60 giorni dall’apertura del conto;

un buono Netflix del valore di 100 euro, che si potrà ottenere alle stesse condizioni elencate nel punto precedente.

Clicca per avere maggiori info in merito