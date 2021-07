Carte di credito online: 5 proposte di luglio 2021

editato in: da

Le carte di credito sono strumenti di pagamento elettronico che permettono di fare acquisti, sia online sia presso gli store fisici, in totale sicurezza e senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Consentono di effettuare prelievi di contante allo sportello e possono essere utilizzate, comodamente, anche all’estero. Il denaro speso non viene addebito subito, quando si verifica la transazione, ma viene prelevato dal conto corrente al quale la carta è collegata in un secondo momento.

Nel caso in cui fossi alla ricerca di una carta di credito, ti consigliamo 5 carte di credito online che possono essere attivate direttamente da casa e che presentano vantaggi differenti. Si tratta di:

MasterCard Gold di ING; Widiba Carta Gold; Carta Nexi di Crédit Agricole; le carte di credito CheBanca! la Classic Card di Intesa Sanpaolo.

1. Carta di credito MasterCard Gold

Ing propone la carta di credito MasterCard Gold, che prevede un canone pari a 2 euro al mese. Si tratta di uno strumento di pagamento ideale per fare shopping online e acquisti nei negozi di tutto il mondo.

Permette di pagare in modalità contactless e anche tramite App. Il PIN potrà essere personalizzato sulla base delle proprie esigenze e si avrà anche la possibilità di tenere tutto sotto controllo impostando:

limiti di spesa giornalieri;

le notifiche in tempo reale sui propri movimenti.

Si tratta di uno strumento di pagamento estremamente sicuro, che può anche essere sospeso in modo temporaneo con un semplice clic e che permette i pagamenti anche tramite Apple Pay e Google Pay.

2. Carta di credito Widiba Gold

Widiba è una banca 100% digitale con la quale è possibile prima di tutto aprire un conto corrente online a zero spese e, in un secondo momento, richiedere una carta di credito. In particolare, sono disponibile la versione Classic, che ha un costo di 20 euro all’anno, e la versione Gold.

Widiba Carta Gold ha un costo del canone annuale pari a 50 euro. Si tratta di una carta di credito che potrà essere richiesta in presenza di una delle seguenti due condizioni:

avere un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro;

accreditare uno stipendio mensile di almeno 800 euro.

La carta Gold di Widiba si caratterizza per un plafond pari a 3.000 euro: per saperne di più clicca qui.

3. Carta Nexi di Crédit Agricole

Le carte di credito Nexi proposte da Crédit Agricole sono disponibili sia nella versione Classic, sia nella versione Gold. Si caratterizzano per:

l’addebito posticipato al 15 del mese successivo;

la possibilità di verificare tutte le operazioni e la disponibilità residua della carta dal sito di Nexi o dall’App Nexi Pay;

la presenza di un servizio clienti dedicato.

Si tratta di strumenti di pagamento dotati della tecnologia Contactless, dalla protezione antifrode 3D Secure, dal servizio di SMS alert. Possono essere attivate sia con circuito Visa sia con circuito MasterCard.

4. Carte di credito CheBanca!

CheBanca! propone delle carte di credito pensate per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. La versione Classic ha un plafond di 5.000 euro: può essere attivata con circuito Visa o MasterCard e comprende l’assicurazione su acquisti, viaggi e la tutela legale per i cyber risk. Il canone annuo, pari a 36 euro, potrà essere azzerato.

Ci sono, poi, due versioni Premium che presentano costi e servizi aggiuntivi. Si tratta delle carte di credito:

Prestige , la quale ha un plafond compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro e un costo del canone pari a 60 euro all’anno;

Excellence, la quale ha un plafond compreso tra i 10.000 e i 25.000 euro e un costo del canone pari a 250 euro all’anno.

Se si rispettano determinate condizioni è possibile azzerare il costo del canone anche di queste due carte di credito.

5. Classic Card di Intesa Sanpaolo

Classic Card di Intesa Sanpaolo è una carta di credito che presenta un canone mensile gratuito per i primi 12 mesi, se si scegliere di attivarla entro il 30 settembre 2021. La carta sarà, invece, gratis per i primi 6 mesi se la si attiva entro il 31 dicembre 2021.

Classic Card permette di effettuare pagamenti in euro nei negozi che hanno il logo indicato sulla carta, sia in Italia sia all’estero. Sono, inoltre previste delle coperture assicurative gratuite sui propri acquisti.

Si avrà la possibilità di scegliere i limiti di utilizzo della carta entro i limiti massimi previsti dal contratto e si avranno a propria disposizione servizi quali:

la prevenzione frodi , grazie al Servizio GeoControl;

il servizio di gestione delle notifiche, con il quale si riceverà un SMS sul cellulare ogni volta che sarà eseguita una determinata operazione;

i pagamenti senza PIN né firma per gli importi inferiori ai 25 euro.