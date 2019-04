Carte di credito, netto taglio alle commissioni per Mastercard e Visa

editato in: da

Netto taglio alle commissioni di Visa e Mastercard sui pagamenti fatti in Europa. Lo ha stabilito l’autorità Antitrust Ue, che ha deciso di rendere legalmente vincolanti gli impegni assunti da due operatori.

Visa e Mastercard hanno accettato di abbassare le tariffe che chiedono ai commercianti europei per i pagamenti fatti con carte di credito e di debito provenienti da paesi extracomunitari. La decisione è stata presa dopo una lunga trattativa tra la Commissione Europea e Visa e Mastercard, che controllano i due principali circuiti di pagamento elettronico in Europa.

L’accordo porterà ad un abbassamento delle tariffe di circa il 40 per cento e questo dovrebbe aumentare i guadagni dei commercianti e diminuire i prezzi per i consumatori, dice la Commissione Europea.

Ricorda Bruxelles che quando un consumatore utilizza una carta di debito o di credito in un negozio oppure online, la banca del rivenditore (acquirente) paga la banca del titolare della carta (emittente) una commissione denominata “tassa multilaterale di interscambio“. La banca del rivenditore addebita a quest’ultimo la commissione, che alla fine dunque ricade nel calderone dei costi che determinano i prezzi fossati per i consumatori, anche quelli che non usano le carte.

Secondo gli impegni assunti, Mastercard e Visa ridurranno le commissioni di interscambio multilaterale e ciò fa della Commissione europea, indica l’esecutivo Ue, “la prima autorita’ garante della concorrenza al mondo che interviene nel settore delle funziona nel settore delle commissioni interbancarie interregionali”.

Le nuove tariffe per carte di credito e di debito, cioè la commissione che viene chiesta da Visa e Mastercard ai commercianti per ogni pagamento ricevuto, saranno ora uguali sia che le carte siano di un paese comunitario che extracomunitario: dello 0,2% per le carte di debito e dello 0,3% per le carte di credito.