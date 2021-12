Carte di credito: le banche che consentono un plafond alto

Il plafond è una delle caratteristiche delle carte di credito: nella pratica, si tratta di una somma che viene messa a disposizione dalla banca e che permette di pagare anche importi che non si possiedono sul proprio conto corrente.

Le regole sul plafond, il cui importo potrà anche essere modificato e aumentato facendo una richiesta alla propria banca, sono le seguenti:

quanto anticipato dalla banca nel mese corrente, dovrà essere restituito il mese successivo;

nel caso di restituzione a rate, saranno applicati degli interessi;

il costo della carta di credito aumenta all’aumentare del plafond.

In relazione alla particolarità che caratterizza le carte di credito, non vengono rilasciate a tutti con la stessa facilità con la quale vengono invece emessi altri strumenti di pagamento, come le carte prepagate o le carte conto con IBAN.

Sono infatti richieste delle garanzie di tipo reddituale, attraverso le quali la banca potrà avere la certezza che il cliente sarà in grado di restituire gli importi spesi con l’utilizzo della carta di credito. Questo è il motivo per il quale, in genere, è molto più facile ottenere una carta di credito presso una banca con la quale si è già correntisti.

Vediamo di seguito alcune delle carte di credito disponibili oggi in commercio e che hanno plafond più alto.

Confronta le migliori carte di credito online

Carte di credito American Express

American Express propone diverse carte di credito, ognuna caratterizzata da servizi differenti, tra i quali spicca la quota gratuita il primo anno oppure per sempre, nel rispetto di specifiche condizioni.

Una carta di credito con plafond elevato – fino a 5.000 euro – è Blu American Express, la quale si caratterizza per il canone gratuito per il primo anno, un cashback dello 0,5% sugli acquisti e un programma di rimborso-acquisti.

Scegli una carta di credito online e risparmia

Carte di credito Intesa Sanpaolo

Attualmente, Intesa Sanpaolo propone 3 diverse tipologie di carta di credito:

Gold Card; Classic Card; Exclusive.

Carta Gold prevede il canone mensile gratuito per i primi 12 mesi, in tutti i casi in cui si scelta di richiedere la carta dall’app o dal sito della banca, entro il 31 marzo 2022. Questa carta prevede un plafond fino a 100.000 euro al mese.

Anche la carta Classic prevede il canone gratuito per un anno nel caso di attivazione entro il 31 marzo 2022 (poi è previsto un canone mensile di 5 euro). Questa carta ha un plafond fino a 3.000 euro e prevede:

un costo di acquisto pari a 10 euro;

un costo di rinnovo pari a 7,50 euro;

un costo di sostituzione pari a 7,50 euro.

Si tratta di una carta che potrà essere utilizzata sia per gli acquisti fisici, sia per quelli online (per i quali vengono applicati degli standard di sicurezza elevati con il protocollo 3D Secure), non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

La carta di credito Exclusive prevede un plafond fino a 300.000 euro al mese. In merito al limite di utilizzo, l’anticipo di contante da uno sportello automatico in 24 ore è pari a:

3.000 euro in caso di Servizio Informativo attivato;

1.500 euro in caso di Servizio Informativo non attivato.

Permette di pagare online con estrema facilità e sicurezza. In relazione all’altissimo valore del suo fido, ha un canone mensile di gestione pari a 58 euro, che corrispondono a 696 euro all’anno.

Scopri le migliori carte di credito con plafond elevato

Carta di credito Unicredit Flexia

Unicredit propone la carta Flexia Classic, una carta di credito a rimborso opzionale, la quale ha un costo annuale pari a 42 euro e un costo di emissione di 10 euro. Sarà possibile attivarla scegliendo tra diverse modalità di rimborso dei pagamenti.

Si potrà infatti scegliere tra:

la carta di credito a saldo , che prevede il pagamento in un’unica soluzione il mese successivo;

la carta di credito revolving, che prevede il pagamento di interessi, nel rispetto di una rata minima mensile.

Potrà essere attivata con grande facilità, tramite:

il servizio di Banca via Internet o l’app mobile banking, riservati ai clienti aderenti alla Banca Multicanale;

telefono al numero 800 57 57 57, o contattando il servizio clienti UniCreditCard, al numero 800 078 77, per chi fosse più abituato ad attivare un servizio con questo canale “classico” e non con le nuove tecnologie;

gli ATM BancoSmart, Casse Veloci.

Tutti i titolari di una carta di credito Flexia potranno attivare la linea Premium, attraverso la quale richiedere una linea di fido carta aggiuntivo (ovvero un plafond più elevato) compresa da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 15.000 euro. Questo servizio è disponibile soltanto per la carta a saldo e non per quella in versione revolving.