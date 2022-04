Carte di credito in viaggio: consigli e soluzioni per le vacanze di Pasqua

Quali sono le migliori carte di credito per viaggiare in un Paese straniero, ovvero quelle che non applicano delle commissioni sul cambio in valuta estera? Analizzando il mercato attuale, emergono delle soluzioni da considerare proprio in relazione all’assenza di costi per le commissioni in valuta estera.

In queste righe, analizzeremo le proposte di:

Revolut;

Wise;

N26.

Carta di pagamento Revolut

Le carte di pagamento Revolut permettono di pagare direttamente dal proprio smartphone e di non pagare commissioni su oltre 150 valute: per questo motivo, sono delle soluzioni di pagamento perfette in caso di viaggi all’estero.

Si avrà anche la possibilità di attivare delle carte virtuali, anche nella versione usa e getta, che diventeranno perfette anche per gli acquisti online. Per poter utilizzare una carta Revolut, si dovrà prima sottoscrivere il relativo conto corrente.

Si potrà scegliere tra i seguenti 4 conti correnti:

Standard, versione base gratuita; Plus, disponibile al costo di 2,99 euro al mese; Premium, disponibile al costo di 7,99 euro al mese; Metal, disponibile al costo di 13,99 euro al mese.

Al crescere del costo del canone mensile, saranno disponibili servizi aggiuntivi.

Carta Wise

Sullo stesso sito di Wise, le sue carte di pagamento vengono definite Carte da viaggio. Perché? La carta di debito Wise è permetta in quanto permette di inviare e spendere denaro in tutto il mondo, al tasso di cambio reale.

Nella pratica:

sarà possibile evitare le commissioni nascoste nel tasso di cambio nel momento in cui si effettua un prelievo presso un ATM estero;

si potrà pagare con assoluta tranquillità all’estero, presso ristoranti, negozi, voli, hotel e molto altro;

si potranno detenere più di 50 valute e convertirle in tempo reale con l’utilizzo dell’applicazione gratuita Wise.

Scegliendo questa carta di pagamento per viaggiare:

potrai inviare e spendere denaro in oltre 50 diverse valute; non avrai bisogno di cambiare denaro o portare contanti; potrai disporre di una carta virtuale; potrai pagare in negozi e ristoranti in tutto il mondo; potrai accedere a prelievi gratuiti presso più di 2 milioni di sportelli bancomat nel mondo (fino a 200 £ ogni 30 giorni);

L’applicazione gratuita permetterà di ricaricare il conto, controllare saldi e transazioni e convertire denaro in tempo reale, oltre che ricevere notifiche delle transazioni all’istante sul proprio telefono. È inoltre abilitata per pagamenti Chip & PIN e contactless e può essere congelata in caso di smarrimento o qualora dovesse essere rubata.

I passaggi per averne una sono i seguenti:

ordinare la carta, registrando gratuitamente a Wise: la si riceverà entro 2 settimane dall’ordine;

scegliere le valute, attivando il saldo in una delle 50 valute supportate e ricaricando il conto;

spendere denaro in vacanza senza dover pagare commissioni esorbitanti.

Carta di pagamento N26

Al momento della stesura di questa guida, non è possibile attivare nuovi conti correnti N26 in Italia. Tuttavia, in attesa che la situazione si sblocchi, vale la pena citare le carte di pagamento proposte da questo istituto di credito digitale, che potrebbero essere ideali per un viaggio all’estero.

N26 permette di aprire un conto corrente con IBAN italiano, al quale è associata una carta debito appartenente al circuito MasterCard. Questa carta permetterà di pagare in negozio, su Internet e sull’app.

È perfetta per viaggiare in quanto:

è accettata in tutto il mondo ;

permette di pagare in qualsiasi valuta, senza commissioni per il cambio.

Scegliendo il conto corrente N26 You, oppure N26 Metal, che sono a pagamento (mentre la versione standard è gratuita), si avranno anche a propria disposizione i prelievi senza commissione in valuta estera. Sarà sufficiente aprire l’app N26, consultare la mappa e trovare lo sportello più vicino al tuo in cui ci si trova.

La carta per viaggiare proposta da N26 si caratterizza per:

la sicurezza della transazioni: i pagamenti online sono infatti protetti dal protocollo 3D Secure (3DS), il quale richiede un livello di autenticazione aggiuntivo per garantire il massimo della sicurezza;

la tecnologia NFC integrata, per pagare in tutta praticità e sicurezza nei negozi, online e in app;

le notifiche push in tempo reale, che si ricevono per tutti i movimenti del conto in modo tale da avere sempre sotto controllo tutte le entrate e le uscite;

la protezione dei depositi fino a 100.000 euro, grazie al Fondo tedesco di tutela dei depositi.

Sarà inoltre possibile gestire la carta N26 in tempo reale direttamente da app, bloccarla e sbloccarla con un clic, cambiare il PIN, scegliendone uno personalizzato, oltre che modificare i limiti di prelievo e pagamento giornalieri.