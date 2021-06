Carte di credito gratuite: le offerte di giugno 2021

editato in: da

Le carte di credito sono strumenti di pagamento che in genere si caratterizzano per la richiesta di determinate garanzie da parte dell’istituto di credito al quale ci si rivolge e che sono sempre vengono rilasciate con facilità.

Nonostante ciò, grazie alla possibilità di attivare una carta di credito direttamente online si potrà non solo ottenere una carta di credito con maggiore semplicità, ma anche valutare le carte di credito gratuite offerte da alcune banche.

Tra le soluzioni più interessanti che si possono attivare nel mese di giugno 2021, si suggeriscono quelle di:

American Express;

Webank;

Crédit Agricole;

Widiba.

Clicca qui per sapere su più sulle carte di credito che si possono attivare online

Carta di credito gratuita di American Express

American Express propone diverse tipologie di carte di credito. Tra queste si annovera la Carta Oro American Express, la cui attivazione permette di ricevere 200 euro di sconto sugli acquisti nel caso in cui si spendano almeno 1.000 euro nei primi 3 mesi dall’emissione della carta.

La carta è completamente gratuita per il 1° anno, mentre dal 2° anno è previsto un canone pari a 14 euro al mese. Per poterla richiedere si dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

si dovrà avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro;

si dovrà avere un IBAN SEPA ed essere residenti in Italia.

Tra i principali vantaggi inclusi, si ricordano:

l’assenza di limiti di spesa;

il programma Amex Offers, che permette di risparmiare sui propri acquisti con offerte sempre nuove;

biglietti 2×1 per i migliori eventi ed esperienze online, oltre che una Card per recarsi al cinema The Space con un’altra persona;

un voucher da 50 euro in omaggio ogni anno, che potrà essere utilizzato per partire, scegliendo una delle mete presenti sul sito americanexpress.it/viaggi .

Carta di credito gratuito di Webank

Webank è una banca digitale che fa parte del gruppo BPM: propone una carta di credito gratuita chiamata CartimprontaONE, la quale non richiede né un contributo per la sua attivazione né il pagamento di un canone annuo.

Si tratta di una soluzione estremamente flessibile, con la quale potranno essere effettuati acquisti in tutto il mondo e che potrà essere attivata sia su circuito MasterCard sia su circuito Visa.

Si caratterizza per:

un plafond pari a 7.800 euro al mese;

un tetto massimo di prelievo di contante giornaliero di 300 euro;

la protezione tramite il sistema 3D Mastercard SecureCode che potrà essere abbinata al sistema di SMS alert, grazie al quale si potrà sempre essere aggiornati in tempo reale in merito a tutte le movimentazioni della carta.

La carta di credito gratuita proposta da Webank è a saldo, è dotata della funzionalità contactless e prevede una commissione del 3% per tutti i prelievi effettuati in Italia o all’estero.

Carta di credito gratuita di Crédit Agricole



Crédit Agricole propone una carta di credito molto conveniente, che potrà essere attivata direttamente online, e che prende il nome di Nexi Classic. In realtà, questa carta prevede il pagamento di un canone annuale, che è però davvero molto basso.



Corrisponde, infatti, a 30,99 euro. La carta di credito Nexi Classi dà la possibilità ai suoi titolari di fare acquisti in tutto il mondo, sia dal vivo, sia online, sfruttando anche la modalità contactless.



Ha un plafond pari a 5.000 euro al mese e permette di prelevare un massimo di 1.000 euro al giorno. Nel caso di prelievi, sia in Italia sia all’estero, viene sempre applicata una commissione pari al 4% di quanto prelevato.

Carta di credito gratuita di Widiba

Widiba è una banca 100% digitale che propone un conto corrente online a canone zero. A tale conto potranno essere associate anche della carte di credito, che sono disponibili a costi davvero molto bassi.

Ne è una esempio la Widiba Carta Classic, che non è una carta di credito gratuita, ma presenta un costo del canone annuo pari a soli 20 euro. In più, potrà essere richiesta direttamente online, senza dover sostenere alcun costo per la sua attivazione.

Si tratta di una carta di credito a saldo, che si potrà utilizzare indifferentemente sia in Italia sia all’estero e che potrà essere attivata sul circuito MasterCard, così come su quello Visa.

Per quanto riguarda il suo plafond mensile, è pari a 1.500 euro, mentre passando alle commissioni sui prelievi sono sempre pari al 4% dell’importo prelevato presso l’ATM automatico di qualsiasi istituto di credito.