Carte di credito e cashback: quanto convengono realmente

Fonte: 123rf

Quando si utilizza il termine cashback si fa riferimento a un ritorno economico che si può ottenere effettuando un pagamento con una carta – non solo con una carta di credito, ma anche con una carta di debito, di tipo ricaricabile o una carta conto con IBAN.

È bene distinguere tra il cashback di Stato e il cashback che si potrà ottenere con i singoli istituti di credito.

Il cashback di Stato del 10% fino a un massimo di 150 euro, valido soltanto per i pagamenti che vengono effettuati presso gli store fisici, è stato cancellato lo scorso anno, nonostante fossero stati in molti ad aderire al programma statale.

Carte di credito e cashback: le migliori promozioni del momento

Quando si parla di cashback, è molto importante precisare che non viene applicato soltanto alle carte di credito, ma anche ad altre tipologie di carte di pagamento. Un’analisi comparativa tra le soluzioni disponibili è il modo migliore per provare a individuare la soluzione più conveniente.

Tra le proposte che analizzeremo nelle prossime righe, ci sono quelle di:

Revolut;

Hype;

Tinaba;

American Express.

Vediamo di seguito quali sono i vantaggi e la percentuale di cashback che si potrà ottenere con ogni singola carta.

Carte Revolut

Revolut è un conto online, con il quale si possono avere due differenti tipologie di carte di pagamento: una carta di debito fisica associata al conto e una (o più) carte in formato virtuale, che possono essere create direttamente dall’applicazione dedicata, anche in formato usa e getta.

Aprendo l’applicazione di Revolut, ci sarà proprio una sezione dedicata al cashback. Saranno indicati i negozi o i servizi presso i quali si potrà ricevere del denaro in percentuale dopo aver effettuato l’acquisto.

Si segnalano, per esempio:

Tinder, che nella versione Premium a pagamento viene rimborsato del 50%;

un cashback del 30% Adidas;

un rimborso del 5% Unieuro;

un cashback del 10% da Nike;

uno del 2,3% da Decathlon e uno del 4,4% da MediaWorld.

In base alle proprie preferenze e abitudini di acquisto, in pratica, si potrebbe essere davvero soddisfatti dall’utilizzo della carta Revolut.

Cashback carta Hype

Gli acquisti effettuati con la carta Hype, navigando dall’applicazione dedicata, permettono di ottenere cashback di non poco conto, sulla base del servizio o del prodotto acquistato. Dall’app si potrà infatti avere accesso, tutto l’anno, alle migliori offerte di tanti brand e poterne approfittare in qualsiasi momento.

Tra gli esempi di cashback attualmente disponibili, ci sono:

fino al 3% con Booking;

fino al 3% con Volagratis;

fino al 6,5% con Groupon;

fino a 2% con Unieuro.

La procedura per ricevere il cashback è davvero molto semplice. Basterà infatti:

accedere alla funzione offerte presente sull’app o da desktop; cercare il brand utilizzando la barra di ricerca o lasciandosi ispirare dalle categorie di spesa; iniziare lo shopping scegliendo sulla base delle proprie preferenze, o della percentuale di cashback che si potrà ricevere.

Cashback carta Tinaba

Tinaba è un conto online con carta prepagata di tipo ricaricabile: utilizzandola, non solo per gli acquisti fisici, ma anche per quelli online, si potrà ottenere un cashback sui propri acquisti fino al 10%.

La registrazione a Tinaba è semplicissima. Si potrà scegliere tra una promozione gratuita per privati o una di tipo business. In entrambi i casi, si dovrà scaricare l’app su smartphone o tablet, oppure cliccare su Registrati dal sito ufficiale.

Si aprirà un form di registrazione, la quale potrà essere completata in pochi minuti presentando la propria carta d’identità e il codice fiscale.

Carta Blu di American Express

Una carta di pagamento famosa quando si ha a che fare con il cashback è la Blu American Express, gratuita per il primo anno di attivazione, con fido fino a 5.000 euro e possibilità di essere utilizzata sia come carta di credito a saldo, sia come carta revolving.

Questa carta di credito prevede un cashback del 2% sugli acquisti che si effettuando con carta entro i primi 6 mesi dall’emissione della stessa. In seguito, sarà invece previsto un cashback pari allo 0,5% dei propri acquisti.

Per poterla richiedere, si dovrà avere:

un reddito lordo di almeno 11.000 euro;

un IBAN SEPA;

la residenza in Italia.