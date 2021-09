Carta del docente, è attivo il bonus da 500 euro: come utilizzarlo

È disponibile la Carta del docente 2021/2022, il bonus di 500 euro destinato a tutti i docenti che hanno un contratto a tempo indeterminato, da spendere per la loro formazione e il loro aggiornamento professionale. Dopo qualche giorno di ritardo, da ieri è attiva la possibilità di fare richiesta del voucher, tramite cui ogni insegnante di ruolo può ricevere un accredito di 500 euro previsto per l’anno scolastico 2021-2022. Ecco come funziona, come farne richiesta e per quali acquisti vale.