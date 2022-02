Carta conto con IBAN e conto corrente: tutte le differenze

Negli ultimi anni, oltre che di conti correnti online a zero spese, si sente sempre più spesso parlare delle carte conto con IBAN: cosa sono di preciso e quali sono i punti in comune con il conto corrente?

Si tratta di soluzioni vantaggiose e con le quali si potrà risparmiare rispetto a un conto? Quali requisiti sono richiesti affinché vengano rilasciate? Cerchiamo di analizzare più approfonditamente l’argomento, mettendo in evidenza similarità e differenze presenti tra carta conto con IBAN e conto corrente.

Cos’è la carta conto con IBAN

Come suggerisce il nome stesso, la carta conto è uno strumento di pagamento digitale dotato di IBAN, il codice alfanumerico che contraddistingue tutti i conti correnti e che permette di eseguire la maggior parte delle operazioni bancarie.

Si tratta, in pratica, di una carta plastificata (di tipo prepagato), che offre dei vantaggi in più rispetto alle tradizionali carte ricaricabili, in quanto è molto più simile a un conto corrente. La si può infatti utilizzare:

per lo shopping online, che si potrà fare in totale sicurezza grazie alla presenza di sistemi di autenticazione a due fattori o impostando gli SMS alert;

per pagare tramite POS;

per effettuare e ricevere bonifici, non solo da e verso l’Italia, ma anche verso e dall’estero;

per prelevare contanti presso gli sportelli ATM, operazione che in alcuni casi potrebbe anche essere gratuita.

Su una carta conto con IBAN è anche possibile accreditare lo stipendio o la pensione, così come procedere con la domiciliazione delle bollette delle principali utenze domestiche, quali luce e gas, oltre che un eventuale abbonamento a Internet o a una streaming TV.

Quali sono i vantaggi di una carta conto?

Uno dei motivi per i quali si potrebbe puntare su una carta conto e non su un tradizionale conto corrente è la convenienza: solitamente, infatti, non vengono applicati costi per la gestione della stessa.

A differenza delle carte prepagate, che vengono rilasciate anche ai soggetti minorenni, per richiedere una carta conto con IBAN si dovrà:

essere maggiorenni;

avere la residenza in Italia.

In alcuni casi le carte conto vengono rilasciate anche agli studenti o ai lavoratori precari in quanto, non trattandosi né di un conto né di una carta di credito, non vengono richieste specifiche garanzie legate al reddito.

Le carte conto sono, pertanto, molto facili da ottenere, nella misura in cui sarà sufficiente contattare il Servizio Clienti della banca, andare in filiale o fare direttamente una richiesta online, tramite il sito web ufficiale. Sarà richiesto un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e la sottoscrizione del contratto della carta (che si consiglia sempre di leggere attentamente).

Carta conto con IBAN e conto corrente: in cosa sono uguali

Prima di evidenziare quali siano le differenze presenti tra una carta conto con IBAN e un conto corrente, vediamo quali sono gli elementi che hanno in comune.

Entrambi permettono di:

fare e ricevere bonifici;

domiciliare le utenze domestiche;

pagare le bollette;

effettuare ricariche telefoniche;

prelevare contanti dagli ATM;

pagare nei negozi fisici;

comprare direttamente online.

Quali sono le differenze tra carta conto con IBAN e conto corrente

L’analisi delle differenze permette di appurare che le carte conto con IBAN abbiano qualche limite rispetto al conto corrente, che nella maggior parte dei casi sono comunque superati dai vantaggi che si possono ottenere.

Le carte conto con IBAN non permettono infatti di:

avere una liquidità immediata, in quanto sono previste delle soglie massime che si possono tenere sulla carta;

incassare ed emettere assegni;

richiedere un assegno circolare;

fare investimenti finanziari;

aprire un conto deposito o un deposito titoli per fare investimenti (in quanto quest’ultimo deve essere legato a un conto corrente).

Il conto corrente ha, in più, la possibilità di poter ottenere una carta di credito e di disporre, dunque, di un fido per fare acquisti, fisici e online, in modo tale da non andare in rosso sul conto nel caso di spese impreviste.

Un’ulteriore differenza è relativa alla tassazione: le carte conto con IBAN non sono tassate, mentre nel caso del conto corrente è previsto, per le giacenze medie trimestrali superiori a 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo (assenti per alcuni conti correnti online), pari a 34,20 euro per le persone fisiche.

In generale, non si può dire che esista una soluzione migliore, ma che il tutto dipenda dalle reali esigenze del correntista. Quanto si vuole spendere? Quali sono i servizi ai quali non si potrà rinunciare, come il libretto degli assegni? Rispondendo a queste e altre domande si potrà valutare se richiedere una carta conto con IBAN, o aprire direttamente un conto corrente. Meglio se online, e a zero spese.