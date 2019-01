Carige, il salvataggio di Stato è servito. Ma non mancano le polemiche

editato in: da

(Teleborsa) Salvataggio con polemica. Alla fine,il “caso Carige” è finito sul tavolo del Consiglio dei ministri, nella tarda serata di ieri sera, al termine di una giornata concitata. Il governo dunque interviene e fa scattare il salvataggio con un decreto legge approvato a tempo record. Poche ore prima, l’incontro tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e i tre commissari straordinari della banca ligure – Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener – commissariata dalla Bce lo scorso 2 gennaio.

SALVATAGGIO DI STATO – Il provvedimento ‘Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio’ prevede due misure: la garanzia di Stato sulle emissioni dei nuovi bond della banca, come già accaduto con le banche venete, e la possibilità per Carige di accedere, “attraverso una richiesta specifica”, a una ricapitalizzazione pubblica a carico del Tesoro.

CONTE: “TUTELIAMO I RISPARMIATORI” – Due misure che, precisano da Palazzo Chigi, “si pongono in linea di continuità con il provvedimento di amministrazione straordinaria recentemente adottato dalla Banca Centrale Europea”, e che hanno l’obiettivo “di consentire ai Commissari di assumere le iniziative utili a preservare la stabilità e la coerenza del governo della società, completare il rafforzamento patrimoniale dell’Istituto già avviato con l’intervento del Fondo Interbancario dei Depositi, proseguire nella riduzione dei crediti deteriorati e perseguire un’operazione di aggregazione”. Il premier Giuseppe Conte ha spiegato che “il governo ha approvato un decreto legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della banca Carige”. Come sottolineato dal vicepremier Luigi Di Maio. che, precisano da Palazzo Chigi,e che hanno l’obiettivo. Il premier Giuseppe Conte ha spiegato che. Come sottolineato dal vicepremier Luigi Di Maio.

POLEMICHE STELLARI E (PENTA)STELLATE – Non mancano però le polemiche. La decisione del governo di intervenire per il salvataggio di Carige, infatti, a più di qualcuno è apparsa in contraddizione con l’orientamento gialloverde manifestato in più di un’occasione riassunto nello slogan:“Dal governo non un euro alle banche”.

Per questo, in tanti sono tornati con la mente a luglio 2017, quando i senatori 5 Stelle guidati dall’attuale ministro Lezzi gettavano false banconote da 500 euro a Palazzo Madama in aperta protesta contro il salvataggio delle banche venete da parte dell’allora maggioranza a guida Pd. Nel mirino è finito anche Luigi Di Maio che ha spesso attaccato l’allora premier Renzi per la gestione della crisi Mps, promettendo a più riprese che il Movimento non avrebbe mai messo un centesimo dei soldi pubblici nelle casse degli istituti di credito.