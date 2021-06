Cambio fornitore luce e gas: le offerte per l’estate 2021

editato in: da

Il cambio fornitore luce e gas attraverso l’attivazione di una nuova offerta sulla componente luce e/o sulla componente gas è una delle migliori soluzioni da adottare quando si vuole risparmiare sui costi delle bollette.

Nella valutazione di una nuova soluzione contrattuale, ci sono diversi elementi che possono essere presi in considerazione e che permettono di optare per la tariffa che si adatta meglio alle proprie esigenze e abitudini di consumo.

Cambio fornitore luce e gas: come valutare le promozioni disponibili

Le promozioni disponibili nel mercato libero dell’energia e del gas naturale da valutare in vista del passaggio definitivo sono davvero tante, ma ci sono alcuni elementi che potranno tornare molto utili nel processo di scrematura.

Per esempio, a seconda di quanto tempo si trascorre in casa, una tariffa di tipo monorario, con prezzo fisso a tutte le ore del giorno, in tutti i giorni della settimana, potrebbe risultare più o meno conveniente.

Allo stesso modo, potrebbe esserlo una soluzione con prezzo bloccato per un determinato periodo di tempo (pari ad almeno un minimo di 12 mesi), che risulta una delle opzioni più gettonate tra le varie proposte disponibili nel mercato libero.

Un grandissimo motivo di risparmio è rappresentato, quasi sempre, dall’attivazione di una tariffa di tipo Dual Fuel, nella quale si dovranno attivare nello stesso momento un nuovo contratto per la fornitura di luce e gas con lo stesso gestore.

Tra le offerte che permettono di risparmiare di più rispetto ai prezzi della Maggior Tutela (e che saranno analizzate di seguito) troviamo quelle degli operatori:

E.ON;

Wekiwi;

Pulsee.

Clicca sul link per saperne di più e cambiare fornitore

Luce e Gas Insieme di E.ON

La proposta di E.ON chiamata Luce e gas insieme è una delle migliori tariffe di tipo Dual Fuel disponibili in circolazione: potrà essere attivata direttamente online in pochi clic e permetterà di risparmiare tempo e denaro.

La Promo Estate, disponibile fino al 15 luglio 2021, permetterà, inoltre, nel caso in cui venga acquistato un climatizzatore, di ricevere fino a 100 euro di sconto sulla bolletta della luce per un periodo di 24 mesi.

Tra gli altri vantaggi di questa promozione Dual Fuel, si annoverano:

la possibilità di ricevere sconti in bolletta fino al 15% per gli acquisti effettuati su Amazon.it per le categorie che rientrano nell’iniziativa;

il fatto che l’energia sia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

il programma Energy4People , un’operazione a premio che premia i gesti sostenibili e che sarà valida fino al 31 gennaio 2022;

il bonus Porta un amico, con il quale si potrà ricevere uno sconto in bolletta fino a un massimo di 480 euro: in particolare, l’amico invitato dovrà attivare Luce e Gas insieme inserendo lo sconto Amico sulla pagina dedicata al programma. Per ogni amico si riceveranno 30 euro di sconto, fino a un massimo di 16 persone.

Energia e gas Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

Quella proposta dal fornitore Wekiwi è un’altra offerta di tipo Dual Fuel, che dovrà dunque essere attivata al contempo sulla componente luce e sulla componente gas. Si tratta di una promozione:

con tariffa monoraria;

con prezzo bloccato.

Tra i suoi punti di forza è previsto il cosiddetto meccanismo della carica mensile, grazie al quale si pagherà soltanto quello che dovrebbe corrispondere ai propri consumi. Ci saranno dei conguagli soltanto nel caso in cui si dovesse consumare di più rispetto a quanto stimato e, dunque, pagato.

Questa promozione permette di ricevere uno sconto fino al 10% sui prodotti dell’e-shop, di pagare tramite RID e si caratterizza per il fatto che non sono previsti costi per la sua attivazione, né la necessità di dover cambiare il contatore.

Zero VentiQuattro Luce e Gas di Pulsee

Un terzo fornitore che permetterà di risparmiare rispetto al costo del mercato tutelato è Pulsee, con le sue promozioni Zero VentiQuattro Luce e Gas: in questo caso, le offerte luce e gas potranno essere attivate sia singolarmente, sia in modalità Dual Fuel, sulla base di quelle che sono le proprie necessità.

Si tratta di un’offerta con tariffa monoraria, con prezzo fisso h24, 7 giorni su 7, nella quale non sono previsti costi nascosti né vincoli di permanenza temporale. Per attivarla online basteranno soli tre minuti e lo si potrà fare nell’ipotesi di:

cambio Operatore;

voltura mortis causa;

voltura ordinaria;

subentro;

prima attivazione;

nuovo allaccio + prima attivazione.

Le due offerte, il cui prezzo è bloccato per un periodo di 12 mesi, si caratterizzano per uno sconto del 60% sulla componente luce e del 45% sulla componente gas. Potranno inoltre essere gestite interamente online, grazie all’area clienti del sito ufficiale di Pulsee e all’applicazione dedicata.