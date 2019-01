Cambiamenti climatici, conto salato: da eventi estremi danni per 14 miliardi in un decennio

editato in: da

(Teleborsa) Un conto davvero salato, figlio purtroppo dei cambiamenti climatici di cui si fa un gran parlare nell’ultimo periodo. Il gelo e la neve abbondante che ha interessato il Centro sud con il brusco abbassamento delle temperature confermano, purtroppo, le anomalie climatiche con il ripetersi di eventi estremi che sono costati all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. E’ quanto afferma Coldiretti nel fare un primo bilancio dell’ultima ondata di maltempo nelle campagne.

UN CONTO DAVVERO SALATO – L’eccezionalità degli eventi atmosferici, si legge nella nota, è ormai diventata la norma e si manifesta con una più elevata frequenza di sbalzi termici significativi, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. L’ultima ondata ha messo in ginocchio in molte regioni le coltivazioni e gli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo e si registrano difficoltà anche per le tubature gelate che non riescono a portare l’acqua negli abbeveratoi. Nelle campagne della Penisola le temperature sotto lo zero danneggiano le coltivazioni invernali come carciofi, finocchi, sedano, prezzemolo, cavoli, verze, cicorie e broccoli ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra.

A preoccupare è anche il peso della neve sulle piante e sulle serre ma il conto per l’agricoltura, continua Coldiretti, potrebbe salire in misura esponenziale perché con le temperature di molti gradi al di sotto dello zero per più giorni rischiano di essere compromesse anche le piante, dagli agrumi, per cui il gelo potrebbe determinare la spaccatura degli spicchi agli ulivi.