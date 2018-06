Briatore: “Reddito di cittadinanza? Una follia. Al Sud già stanno sul divano”

editato in: da

Flavio Briatore lancia l’ennesima provocazione. Ai microfoni di La Zanzara su Radio 24, l’ex manager di Formula 1 commenta il principale cavallo di battaglia del M5S contenuto nel contratto di governo giallo-verde: il reddito di cittadinanza.

“Mi sembra una follia vera. Per me è una follia perché paghi la gente che sta sul divano. Sul divano ci sono già gratis, poi addirittura li paghi. Prenderanno il divano a due piazze”.

In merito alle condizioni del mezzogiorno Briatore aggiunge: “Non ci investirei perché non ci sono le condizioni e le infrastrutture e quando parli di turismo al Sud continui ad avere delle difficoltà enormi”. E sui giovani del sud: “Chi aveva voglia di lavorare è andato fuori, al Sud sono rimasti in pochi che non si sono sbattuti molto per trovare lavoro”.

Riguardo al nuovo governo, infine, commenta: “Mi sembra ci sia molto entusiasmo. Mi sono simpatici sia Salvini che il grillino, lasciamoli fare. Faccio il tifo per loro, certo. Come dovrebbero fare tutti”.

