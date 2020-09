Brexit, verso il no deal. Progetto di legge straccia accordo con Ue

editato in: da

“Violiamo il diritto internazionale, ma in modo molto specifico e limitato”. Con queste parole il segretario di Stato britannico per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, ha ammesso l’esistenza di una violazione in conseguenza dell’eventuale approvazione di una legge interpretativa dell’accordo di divorzio sottoscritto con l’Ue nei mesi scorsi che vede al centro la questione delicata del protocollo che impegna a garantire il mantenimento di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord.

Se dovesse essere approvato, l’Internal Market Bill, la cui presentazione è prevista per venerdì prossimo a Westminster, finirebbe per svuotare l’accordo tra Ue e Londra sulla Brexit sottoscritto l’anno scorso da Boris Johnson dopo lunghe ed estenuanti trattative.

Un progetto che in vista del 15 ottobre vede partire già in salita l’ottavo round negoziale volto a regolare le relazioni future tra l’Unione europea e la Gran Bretagna. Lanciando un ultimatum, Johnson ha, infatti, affermato che le parti dovranno trovare un accordo entro tale data altrimenti si procederà al “no deal”, un ritiro del Regno Unito dalla Ue senza accordo soprattutto commerciale.

Ad aggravare tale scenario si sono aggiunte le dimissioni del capo del dipartimento legale del governo britannico Jonathan Jones che ha lasciato il posto in aperta polemica con la posizione negoziale di Londra sulla Brexit. Alla base dell’addio del capo giurista di Downing Street ci sarebbe, secondo il Financial Times, proprio il disegno di legge dell’Internal Market Bill.

Una proposta di legge che ieri aveva già provocato l’ira della presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e scatenato la dura reazione del capo negoziatore dell’Ue, Michel Barnier. Secondo il governo britannico tale progetto di legge chiarisce i limiti agli impegni già presi nell’accordo di divorzio per preservare la frontiera aperta fra Belfast e Dublino, come previsto dalla storica pace del Venerdì Santo 1998, garantendo, nell’interpretazione di Londra, – anche in caso di no deal commerciale – un transito merci interno senza barriere fra Ulster e resto del Regno.