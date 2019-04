Brescia accende i motori: salgono in cattedra le Supercar

editato in: da

Lamborghini, Ferrari, Porsche, Maserati, Bugatti, Aston Martin, McLaren: alzi la mano chi, semplicemente leggendo questo elenco, non ha fantasticato per un secondo sulla possibilità, un giorno, di possederne, e dunque, guidarne una.

Le chiamano auto da sogno e c’è un motivo: sono davvero pochi, infatti, i fortunati che possono permettersi, nella realtà, auto che costano cifre da capogiro e per questo destinate a restare nel cassetto dei desideri per la maggior parte degli appassionati delle quattro ruote. Una bella auto fiammante, diciamolo pure, è il sogno neanche troppo segreto di una bella fetta di amanti del settore. Per un giorno però sognare è possibile.

BRESCIA SCALDA I MOTORI – Domenica 7 aprile le Supercar, infatti, salgono in cattedra a Brescia in occasione della Quinta edizione di Cars & Coffee, la manifestazione dedicata appunto alle “Dreamcar”.

AUTO DA SOGNO – Più di 300 tra Super e Dream car: dicevamo, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Maserati, Bugatti, Aston Martin, McLaren solo alcuni dei brand presenti per un valore commerciale delle auto esposte di circa 60 milioni di euro.

E la buona notizia per chi non è tra i fortunati possessori è che almeno per un giorno potrà ammirare le vetture da vicino: l’obiettivo della manifestazione, infatti, è proprio quello di creare un momento collettivo dedicato ai possessori di supercar e hypercar, offrendo la possibilità anche a chi non ne possiede una di partecipare in qualità di pubblico, in maniera interattiva.

Ma c’è di più: rispetto ai tradizionali saloni di auto, sarà possibile osservare le vetture da vicino non solo in esposizione statica, ma anche in movimento e con il motore acceso, senza alcuna restrizione nel realizzare foto e video durante l’evento.

Una giornata all’insegna del rombo dei motori e di auto dal design accattivante, completamente dedicata agli appassionati del settore che si articolerà in due momenti: si parte, è proprio il caso di dire, alle 10 del mattino con la sessione riservata ai driver e ai loro accompagnatori, che si ritroveranno in una location riservata per l’esposizione privata e il pranzo.

Nel pomeriggio, dopo una sessione di driving, le vetture arriveranno in parata e saranno esposte al pubblico presso Villa Castelbarco, a Vaprio D’Adda, a pochi chilometri da Milano.

Inoltre, per tutta la giornata sarà possibile effettuare attività di test drive di alcuni degli ultimi modelli Lamborghini e, i più intraprendenti, potranno testare le proprie capacità di guida al volante di simulatori professionali.

IL MERCATO DELLE AUTO DI LUSSO VIAGGIA FORTE – In generale, un mercato quello delle auto di lusso che si conferma in crescita: nonostante la situazione del mercato automobilistico in Italia non stia vivendo momenti brillanti, questa tipologia di auto spinge sull’acceleratore e continua a viaggiare forte. Guardando ad esempio al 2017 si è registrato un vero e proprio boom delle vendite delle cosiddette supercar: numeri alla mano, ne sono state distribuite ben 22.028 ai consumatori presenti sul mercato nazionale.