Borgonzoni super social: quanto spende su Facebook la candidata della Lega in Emilia

Le elezioni si vincono sempre di più sui social. Lo dimostrano anche le Regionali in Emilia-Romagna che, in attesa del verdetto del 26 gennaio, sono caratterizzate da una campagna elettorale decisamente virale. Anche se la cara vecchia tv resiste, Facebook è ormai la piazza-sfogo ideale per proclami e “reclutamento” degli elettori.

Lo sa bene Lucia Borgonzoni, la candidata del centrodestra alle elezioni emiliane, leghista di primo pelo e regina dei social. Bergonzoni su Facebook è senza dubbio super attiva. Secondo quando riportato in un’analisi de L’Espresso basato sui dati messi a disposizione sulla piattaforma di Zuckerberg, negli ultimi giorni, ad esempio, è arrivata a spendere in inserzioni pubblicitarie la cifra di 3mila euro al giorno.

Come si presenta Borgonzoni su Facebook

Partiamo con un’immagine, particolarmente esemplificativa: Bergonzoni si mostra nella foto del profilo con aureola e ali, proprio come un vero angioletto. I buoni contro i cattivi. La sua pagina è stata creata a marzo 2016 e ha ad oggi 274.565 mi piace e 274.565 follower. A gestirla sono 20 persone, tutte residenti in Italia.

Ma ciò che è importante notare per capire come corre la politica sui social è che la sponsorizzazione non riguarda tanto il programma elettorale, quanto piuttosto post sarcastici o critici o di denuncia contro gli avversari: dalle Sardine di Mattia Santori al Pd di Bibbiano, da immagini italianissime di mangiate e prodotti tipici locali (dal prosciutto ai tortellini) a frecciatine scagliate contro le colleghe “piddine”, a, ancora, post più emozionali tipo “buongiorno” e “caffettino”. Tantissimi i video e le foto del “presenzialismo” tv della candidata della Lega in Emilia.

Quanto ha speso Borgonzoni insieme a Salvini

Anche se le proprie azioni social non danno sempre gli effetti sperati, come nel caso del sondaggio ribattezzato da molti “beffa”, dal 7 al 13 gennaio Borgonzoni ha speso 18.972 euro, che è anche la cifra investita dal suo “capo”, Matteo Salvini, proprio in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio.

Dal marzo 2019 a gennaio 2020 Borgonzoni ha speso 25.465 euro. Salvini ha dedicato 45 inserzioni all’Emilia Romagna.

Quanto hanno speso Bonaccini e il Pd

Completamente diverso invece l’atteggiamento social dell’avversario del Pd Stefano Bonaccini, che è arrivato a spendere da marzo 2019 a gennaio 2020 25.252 euro, anche se, va detto, 2.217 solo dal 7 al 13 gennaio. Il suo cavallo di battaglia sono i risultati portati a casa durante il mandato. Gestiscono la pagina 12 persone, 11 dall’Italia e una dal Regno Unito. Dal Pd nazionale e dal segretario Nicola Zingaretti nessun post a favore di Bonaccini.

A spendere di più su Facebook tra i banchi del centrosinistra emiliano è invece l’ex eurodeputata del Pd Elly Schlein, oggi candidata al Consiglio regionale con la lista di sinistra Emilia-Romagna Coraggiosa che sostiene Bonaccini, che ha investito in sponsorizzazioni circa 5mila euro.

E il Movimento 5 Stelle?

E che dire del candidato alle Regionali dell’Emilia del Movimento 5 Stelle? Simone Benini, a sorpresa, non ha neanche una pagina Facebook ufficiale.

E, anche qui con grande sorpresa, non ha ricevuto grandi endorsement dai suoi colleghi di partito, storicamente sempre molto presenti.