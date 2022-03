Bonus viaggi, come funziona l’agevolazione del 50% per i tour operator

Per rilanciare il settore del turismo e sostenere lo sviluppo digitale, arriva un credito di imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator. Digitour è previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è gestito da Invitalia e ha una dotazione finanziaria complessiva di 98 milioni di euro.

Digitour, cos’è il credito di imposta per le agenzie di viaggio

Il credito di imposta è concesso dal ministero e rappresenta il 50% delle spese ammissibili per un importo massimo di 25mila euro per ogni impresa che ne fa richiesta. Il totale della misura finanziata in maniera complessiva è di 98 milioni così suddivisi:

18 milioni nel 2022

10 milioni nel 2023

10 milioni nel 2024

60 milioni nel 2025.

Digitour, a chi si rivolge e quali sono i requisiti

Le agevolazioni sono rivolte esclusivamente alle agenzie di viaggio e tour operator. Le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

essere iscritte al registro delle imprese;

avere come codice ATECO uno o più dei seguenti: 79.1, 79.11, 79.12;

avere sede operativa attiva sul territorio italiano;

essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare);

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria.

Digitour, cosa prevede il credito d’imposta

Il credito d’imposta previsto da Digitour può essere concesso dal Ministero del Turismo fino al 50% delle spese ammissibili e fino all’importo massimo complessivo di 25.000 euro per impresa.

Il credito d’imposta:

è fruibile dalle imprese a seguito dell’autorizzazione che Invitalia rilascia dopo la conclusione e l’intero pagamento dell’investimento previsto;

è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione di Invitalia;

è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari);

non è cumulabile – per le stesse spese – con nessun’altra agevolazione.

Digitour, come fare domanda