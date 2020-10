Bonus vacanze verso la proroga: spendibile anche nel 2021

editato in: da

Il bonus vacanze 2020 potrebbe essere prorogato oltre la data già fissata del 31 dicembre. La proposta arriva dal ministro dei Beni culturali e Turismo Dario Franceschini che, durante un’intervista a Porta a Porta, ha spiegato che la copertura per il bonus vacanze “è di 2 miliardi e 400 mila euro. Ci sono circa un milione di famiglie o di persone che hanno ritirato il bonus e sono pronte a usarlo ma non lo spendono perché non si fidano ad andare a fare un week end o un viaggio. Stanno aspettando come va la curva del contagio. Quindi, siccome il bonus vale fino al 31 dicembre io sto ragionando di prorogare la validità del bonus, in modo che chi lo ha ritirato possa continuare a usarlo anche nei primi mesi del 2021″.

Franceschini, il bonus vacanze non è stato un flop

Secondo il ministro, il bonus non è stato un flop: “A luglio e agosto i dati ci indicano che è andato benissimo, poi c’è stato un arresto dovuto alla ripresa dei contagi”. In ogni modo, conclude il ministro, “come avevamo già annunciato in passato, i fondi che rimarranno inutilizzati rimarranno nel settore del turismo”.

Un’idea che però non piace alle associazioni che aspettavano che il residuo del buono fosse ridestinato alle imprese in difficoltà e agita Unione Consumatori e Codacons: “Errare è umano ma perseverare è ben peggio. Il ministro farebbe bene a riconoscere che è stato un flop e passare ad altro”.

Gli aiuti proseguiranno fino a quando l’emergenza non sarà finita

Il settore del turismo è “uno dei più colpiti e uscirà più lentamente dalla crisi della pandemia, è evidente che gli aiuti che abbiamo previsto devono ora proseguire, differenziandosi per il tipo di attività che hanno il danno più prolungato, sicuramente alberghi, agenzie di viaggio, tour operator”.

“Nello stesso tempo”, prosegue Franceschini – rispondendo anche all’allarme lanciato dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – abbiamo approvato molti interventi per le imprese turistiche, dagli alberghi alle agenzie di viaggio ai tour operator”. In Italia, assicura, “il turismo tornerà più imponente e più impetuoso di prima, perché la voglia di vedere l’Italia non passa e poi perché una volta chiusa la parentesi della pandemia la gente avrà voglia di viaggiare e di godersi la vita”.