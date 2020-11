Bonus ristorazione, domande in scadenza il 28 novembre

editato in: da

Scade il 28 novembre la possibilità per ristoranti, pizzerie, agriturismi, alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo), catering e mense di presentare la domanda per ottenere il bonus ristorazione, il contributo da 1.000 a 10.000 euro, per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e agroalimentari del nostro Paese. Le domande possono essere presentate online o all’Ufficio Postale.

Bonus ristorazione, i requisiti

Possono aderire tutte le imprese che erano in attività alla data del 15 agosto con i seguenti codici ATECO:

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56-10-12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.21.00 Fornitura di pasti preparati

56.29.10 Mense

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

55.10.00 Somministrazione di cibo

Il bonus serve per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo spetta inoltre a condizione che:

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Fanno eccezione le imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato o corrispettivi.

Fondo ristorazione: a quanto ammonta il contributo

Per ogni domanda ammessa è garantito il rimborso di 1.000 euro, Iva esclusa. Le risorse che rimangono a disposizione saranno ripartite tra tutti i beneficiari che ne hanno diritto fino a un massimo di 10.000 euro Iva esclusa.

Il contributo è calcolato in base alla spesa effettuata dal 14 agosto 2020 alla data di presentazione della domanda e non può mai essere superiore alla spesa sostenuta.

Nelle istruzioni si legge:

“I prodotti che rientrano nel Fondo Ristorazione sono tutti quelli acquistati con documentazione fiscale, dopo il 14 agosto 2020, che provengono dalle filiere agricole e alimentari. Sono compresi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura, oltre che prodotti DOP e IGP, prodotti che valorizzano la materia prima del territorio, cioè quelli da vendita diretta, e prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito”.

Per accedere al bonus ristoranti è necessario acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli o alimentari classificati nella Tabella prodotti e il prodotto principale non deve superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata.

Bonus ristorazione, come ottenerlo

Per accedere al contributo occorre registrarsi sulla piattaforma “Portale della ristorazione” tramite SPID, oppure recarsi presso gli sportelli di Poste italiane, fornendo i seguenti dati:

copia del versamento per adesione all’iniziativa di sostegno, tramite bollettino di pagamento;

documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano acquisto e consegna dei prodotti;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante o suo delegato su quanto richiesto dall’art 5 del decreto.

L’indebita percezione del contributo comporta sanzioni pari al doppio del contributo non spettante, fino a un massimo di 8.000 euro.