Bonus pc e tablet, vale solo se in comodato d’uso

Il bonus pc e tablet, che consentirà a migliaia di famiglie italiane di ottenere un rimborso economico per nuovi pc, tablet o per l’utilizzo di servizi per l’accesso Internet, è in dirittura d’arrivo.

I primi voucher saranno disponibili a fine settembre, come ha annunciato la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, durante la sua audizione in commissione Trasporti alla Camera.

Per le famiglie l’agevolazione andrà dai 200 ai 500 euro, in base all’Isee. La cifra massima di 2.000 euro è stata pensata solo per le imprese.

Ad una condizione: il comodato d’uso sui dispositivi. Il bonus infatti non si rivolge all’acquisto diretto di un pco di un tablet, ma solo a un servizio che prevede l’uso di quel dispositivo per un periodo limitato di tempo, al termine del quale dovrà essere riconsegnato.

Bonus pc solo tramite operatori

Il bonus, che inizialmente sembrava dovesse essere un buono spesa che si pensava spendibile in qualsiasi negozio per un qualsiasi pc a propria scelta, dovrà passare per forza da un operatore telefonico. La società che gestisce il benefit è Infratel e sarà proprio questa azienda a ricevere il bonus sotto forma di rimborso per il pc e la relativa connessione messa a disposizione dei beneficiari di questo bonus.

Gli utenti finali, beneficiari del voucher dovranno interfacciarsi direttamente con gli operatori (che si saranno preventivamente registrati al portale) utilizzando i consueti canali telematici. L’operatore eroga all’utente il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione e di fornitura del router. I computer e i tablet non potranno essere acquistati direttamente dagli utenti, ma saranno gli stessi operatori che, secondo le ultime indiscrezioni, potranno fornirli esclusivamente in comodato d’uso.

L’operatore otterrà poi il rimborso dei costi da Infratel, seguendo una procedura apposita di convenzione e registrazione.

Bonus pc, i requisiti

Secondo quanto è stato rilevato da Infratel italia, con un documento ufficiale pubblicato il 31 luglio 2020, potranno beneficiare del voucher: