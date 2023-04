Bonus occhiali, che fine ha fatto: la piattaforma è ancora inattiva

A due anni e mezzo dall’introduzione della misura con la legge di Bilancio 2021, e oltre 4 mesi dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non è ancora possibile richiedere il bonus occhiali. La piattaforma risulta ancora inattiva e non ci sono novità sul contributo una tantum da 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto.

Bonus occhiali, ancora inattiva la piattaforma

Il bonus occhiali è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e ad oggi, dopo due anni e qualche mese, risulta ancora impossibile richiedere il contributo di 50 euro una tantum. Il Ministero della Salute avrebbe dovuto dare indicazioni sulla data di attivazione a gennaio 2023, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, quindi entro febbraio:

“Al fine di ottenere il bonus vista di cui all’art. 4, i richiedenti provvedono a registrarsi sull’applicazione web di cui all’art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto (15 dicembre) e non oltre il 31 dicembre 2023”, recita il decreto attuativo. Ma ad oggi non ci sono novità.

Bonus occhiali, cos’è

Il bonus occhiali è un contributo una tantum di 50 euro per gli acquisti di occhiali da vista e lenti a contatto correttive effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

E’ dunque retroattivo ed è destinato esclusivamente alle famiglie con reddito Isee inferiore a 10mila euro. Il contributo può essere richiesto soltanto una volta per ciascun membro del nucleo familiare, in due modalità:

come voucher per una spesa ancora da effettuare

per una spesa ancora da effettuare come rimborso per un acquisto già fatto.

Chi sceglie l’opzione rimborso deve fornire gli estremi del documento di acquisto, una copia digitalizzata della fattura o dello scontrino e le coordinate Iban.

Per chi invece richiede il voucher sarà sufficiente solo il documento di autocertificazione del reddito.

Bonus occhiali, come richiederlo

Secondo quando riportato nel decreto, una volta attivata la piattaforma i richiedenti dovranno registrarsi e autenticarsi tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie), o carta nazionale dei servizi (Cns). A quel punto sarà possibile richiedere il contributo in forma di rimborso (per gli acquisti già effettuati) oppure il voucher del valore di 50 euro:

in caso di rimborso, sarà sufficiente allegare copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente. Le somme verranno accreditate direttamente nel conto indicato in fase di presentazione della domanda;

indicato in fase di presentazione della domanda; in caso di voucher, la piattaforma rilascerà un buono digitale dotato di QR code che potrà essere utilizzato presso uno degli esercenti accreditati entro 30 giorni dall’emissione. Decorsi i 30 giorni, il buono verrà annullato e il richiedente potrà presentare una nuova richiesta.

Il bonus sarà assegnato rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino all’esaurimento delle risorse complessive. Come previsto dal decreto, sarà cumulabile per il medesimo acquisto con la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi.