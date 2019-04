Bonus nozze, proposta Lega: detrazioni fino al 20% ma solo per i riti religiosi

editato in: da

È in corso di esame alla Camera, in commissione Finanze, un progetto di legge firmato Lega che introduce il bonus matrimonio, una detrazione fino a 20mila euro in 5 anni per giovani sposi under 35 a basso reddito che decidono di sposarsi in chiesa.

La norma vale solo per i matrimoni religiosi, mentre sono escluse dal beneficio le unioni civili. La proposta di legge è stata presentata il 13 novembre 2018 dal leghista Domenico Furgiuele, imprenditore edile di Lamezia Terme, eletto nella circoscrizione Calabria. Un testo sottoscritto da altri 51 deputati.

COSA PREVEDE IL BONUS – Il bonus matrimonio ha l’obiettivo di “agevolare quelle giovani coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso e che avranno la possibilità di usufruire della detrazione del 20 per cento delle spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso“. Le spese detraibili del matrimonio religioso sono stabilite nella cifra massima di 20mila euro. La quota massima detraibile per coppia sarà pari al 20% di 20mila euro, quindi 4mila euro da dividere in cinque quote costanti in 5 anni.

A CHI SPETTA – Il bonus spetta a fidanzati under 35 con un Isee complessivo non superiore ai 23mila euro e a 11.500 euro a persona. Le cerimonie dovranno essere celebrate in territorio italiano. Non solo: per accedere alla detrazione i due sposini dovranno avere la cittadinanza italiana da almeno 10 anni.

LE SPESE DETRAIBILI – Sarà possibile richiedere l’agevolazione fiscale per ornamenti in Chiesa, tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, le bomboniere, il servizio di coiffeur e di make-up e, in fine, il servizio del wedding reporter.

Le spese detraibili non possono superare la cifra di 20mila euro e le detrazioni saranno divise tra gli sposi in parti uguali e corrisposte in cinque rate annuali. Per poter accedere al bonus, bisognerà indicare nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute, che dovranno essere effettuate tramite bonifico bancario o con carta di debito o di credito e sarà necessario conservare le ricevute. Non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

LA DOCUMENTAZIONE – I documenti da conservare per usufruire del bonus matrimonio sono la ricevuta del bonifico, la ricevuta di avvenuta transazione per quanto riguarda i pagamenti con carta di credito o di debito, la documentazione di addebito sul conto corrente e tutte le fatture di acquisto, riportanti la natura, la quantità e qualità dei beni e dei servizi acquistati.

IL CALO DEI MATRIMONI – La spinta a presentare il testo, ricordano i deputati del Carroccio, arriva dai dati relativi ai matrimoni celebrati in chiesa in Italia. Quei 107.873 matrimoni religiosi nel 2016 (33.250 al Nord, 16.598 al Centro e 58.025 al Sud e nelle Isole) sono significativi se confrontati con quelli del 2006, ossia 162.364 (54.968 al Nord, 29.078 al Centro e 78.588 tra Sud e Isole). “Abbiamo assistito, di fatto, a un crollo dei matrimoni religiosi – è scritto nella relazione – pari a circa il 34 per cento, che in valore assoluto è pari a 54.491 nozze in meno nell’arco temporale di un decennio”.