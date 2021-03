Bonus montagna, al via le domande per gli indennizzi fino a 2mila euro

editato in: da

Da lunedì 29 marzo fino al 30 aprile 2021, sono aperte in Piemonte le domande di richiesta di contributo economico dedicate a maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all’albo del Collegio Regionale e per le agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, danneggiate dalla mancata apertura delle stazioni sciistiche.

“La Regione – hanno detto il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore al Turismo, Vittoria Poggio – ha fatto il possibile mettendo a disposizione risorse economiche che rappresentano una boccata di ossigeno per gli operatori del settore e per i professionisti della montagna. Ci siamo assunti l’impegno di mantenere alta l’attenzione nei confronti di questo pilastro della nostra economia”.

Bonus montagna, a quanto ammontano i contributi

L’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca ha sottolineato che con il ministro al Turismo Massimo Garavaglia è stata condivisa l’ipotesi di far gestire dalle Regioni i fondi del governo destinati al comparto della montagna con un criterio di ripartizione dei sostegni basato sui tagliandi venduti nel corso del 2019.

Per i maestri di sci e snowboard iscritti all’Albo del Collegio regionale maestri di Sci, la Regione Piemonte ha previsto contributi dai 200 ai 2.000 euro.

Per agenzie di viaggio, tour operator e attività connesse, aventi sede nel territorio regionale, il contributo è di 1.500 euro una tantum.

Nel dettaglio:

maestri di sci alpino e di snowboard :

– 2.000 euro per chi ha effettuato più di 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020;

– 1.000 euro per chi ha effettuato da 150 a 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020;

– 200 euro per chi ha effettuato meno di 150 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020:

– 600 euro per i nuovi maestri di sci e di sci nordico iscritti nell’elenco regionale dal 1° settembre 2020.

1.500 euro una tantum.

I codidi Ateco di queste attività aventi sede legale in Piemonte e attive al 30/12/2020 sono:

79; 79.1; 79.11; 79.11.0; 79.11.00; 79.12; 79.12.0; 79.12.00; 79.9; 79.90; 79.90.1; 79.90.11; 79.90.19

Bonus montagna, come fare domanda

Le domande devono essere presentata sul portale del Sistema Piemonte a questo indirizzo, utilizzando per l’accesso le proprie credenziali Spid o quelle di un soggetto delegato.

Qualora, in fase di accesso al portale, attivo dal 29 marzo alle ore 9.00, il sistema non identificasse il codice fiscale/partita iva come assegnatario del contributo, è necessario scrivere una e-mail all’indirizzo: bonusristori@finpiemonte.it, fornendo obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

– categoria di appartenenza (maestri oppure agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse)

– nominativo/denominazione sociale

– codice fiscale/partita iva

– codice ATECO da visura camerale (agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse)

– Iscrizione all’ALBO (maestri di sci)

– località e Provincia

Le indicazioni per ottenere il bonus sono consultabili a partire dalle ore 9 di lunedì 29 marzo 2021 sul sito istituzionale della Regione Piemonte e su quello di Finpiemonte.